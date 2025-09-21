Des microplastiques aggraveraient les symptômes de l’Alzheimer chez la souris

Des recherches récentes révèlent que l’exposition aux microplastiques aggrave les symptômes de la maladie d’Alzheimer chez la souris. Cette découverte alerte sur les conséquences potentielles de ces particules omniprésentes sur la santé cérébrale.

Tl;dr Microplastiques aggravent le risque génétique d’Alzheimer chez les souris.

Effets différents selon le sexe observés dans l’étude.

Appel à poursuivre la recherche sur ce lien environnemental.

Microplastiques et risque d’Alzheimer : une combinaison préoccupante

Depuis plusieurs années, la question de l’impact des microplastiques sur la santé humaine intrigue les chercheurs. Une nouvelle étude, menée par l’équipe de l’Université du Rhode Island, vient jeter un éclairage inédit sur le sujet. Cette recherche s’est penchée sur la manière dont ces particules infimes pourraient interagir avec un facteur de prédisposition génétique à la maladie d’Alzheimer, en particulier le fameux gène APOE4.

Quand environnement et génétique se conjuguent

Pour explorer cette piste, les scientifiques ont sélectionné deux groupes distincts de souris : l’un porteur du gène APOE4, bien connu pour augmenter significativement le risque de développer la maladie, et l’autre doté du gène APOE3, considéré comme neutre. Dans chaque groupe, certaines souris ont consommé de l’eau additionnée de microplastiques tandis que d’autres n’y étaient pas exposées.

Les résultats obtenus sont frappants. Les rongeurs combinant le facteur génétique et l’exposition aux microplastiques ont présenté des troubles cognitifs visibles lors des tests dédiés. À l’inverse, ni les souris dotées d’APOE3, ni celles équipées d’APOE4 mais non exposées aux plastiques, n’ont montré ces signes inquiétants.

L’influence du sexe et des comportements observés

L’étude a mis en lumière un autre phénomène : une différence marquée entre mâles et femelles. Voici ce que les chercheurs ont constaté :

Mâles APOE4 exposés : comportement apathique évoquant certains symptômes masculins chez l’humain.

comportement apathique évoquant certains symptômes masculins chez l’humain. Femelles APOE4 exposées : mémoire défaillante, rappelant les difficultés souvent relevées chez les patientes.

« C’est surprenant de retrouver chez les souris ce que nous observons aussi chez les patients dans la réalité » », souligne la neuroscientifique Jaime Ross. L’équipe a également repéré des signes d’inflammation cérébrale similaires à ceux attendus dans le contexte d’Alzheimer, bien que la maladie complète ne se soit pas développée.

Pistes à creuser pour la recherche

Il reste toutefois difficile d’affirmer si ces altérations cérébrales relèvent uniquement des effets toxiques ou si elles peuvent initier le processus pathologique lui-même. Comme le rappelle Jaime Ross, « nous voulons encourager davantage de recherches sur ce fléau des micro et nanoplastiques ». La présence du gène APOE4 n’entraîne pas systématiquement la maladie chez l’humain, mais cette étude suggère qu’une exposition chronique aux microplastiques pourrait être un élément déclencheur supplémentaire — un point qui mériterait toute l’attention du monde scientifique.