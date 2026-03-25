Des spécialistes plaident pour reconnaître l’endométriose comme une maladie affectant l’ensemble du corps

Des spécialistes estiment que l’endométriose ne se limite pas aux douleurs pelviennes, mais affecte divers systèmes du corps. Ils recommandent de la considérer comme une maladie systémique afin d’améliorer sa prise en charge et la compréhension de ses impacts.

Tl;dr L’ endométriose touche le système immunitaire, pas seulement la reproduction.

touche le système immunitaire, pas seulement la reproduction. Inflammation systémique explique fatigue, douleurs et troubles cognitifs.

Reconnaître l’aspect immunitaire ouvre de nouvelles pistes thérapeutiques.

Une maladie longtemps sous-estimée

La perception traditionnelle de l’endométriose se limitait à une pathologie gynécologique, principalement associée à des douleurs pelviennes. Mais au fil des années, cette vision réductrice se heurte à des découvertes majeures : selon les dernières recherches, la maladie concernerait bien davantage que le seul appareil reproducteur. On estime aujourd’hui qu’elle affecte près de 10 % des femmes dans le monde, et ses symptômes s’avèrent souvent bien plus diffus.

Au cœur d’un déséquilibre du système immunitaire

Les études récentes insistent sur un point capital : l’endométriose serait en réalité un trouble inflammatoire systémique, impliquant une dérégulation du système immunitaire. En effet, il est apparu que les cellules immunitaires chez les patientes peinent à éliminer les lésions – ces tissus semblables à la muqueuse utérine qui prolifèrent ailleurs dans le corps. Parallèlement, des taux anormalement élevés de cytokines comme IL-6 ou IL-1β circulent dans le sang, entretenant une inflammation chronique. Ce phénomène ne reste pas cantonné au bassin : il se propage via la circulation sanguine et impacte de nombreux organes.

Voici quelques conséquences concrètes rapportées par les spécialistes :

Fatigue intense , véritable épuisement qui va bien au-delà du simple mal-être.

, véritable épuisement qui va bien au-delà du simple mal-être. Troubles cognitifs qualifiés de « brain fog » : concentration difficile, mémoire floue.

Douleurs diffuses, articulaires ou musculaires, parfois comparables aux maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde.

Lien avec les maladies auto-immunes

Une vaste étude menée en 2025 sur plus de 330 000 cas d’endométriose met en lumière un fait troublant : ces patientes présentent deux fois plus de risques d’être diagnostiquées avec une maladie auto-immune dans les deux ans suivant leur diagnostic initial (lupus, sclérose en plaques…). Bien que cela ne signifie pas que l’endométriose soit elle-même une affection auto-immune, des mécanismes biologiques communs sont fortement suspectés : inflammation persistante, réponse immunitaire défaillante et reconnaissance altérée des tissus corporels.

Nouvelles perspectives pour le diagnostic et le traitement

Changer de paradigme quant à la nature de l’endométriose, c’est ouvrir la voie à des stratégies thérapeutiques innovantes. Les traitements actuels ciblent surtout l’appareil reproducteur ; or reconnaître la dimension systémique invite à explorer des solutions modulant l’immunité ou atténuant l’inflammation généralisée. Pour beaucoup de patientes, ce regard renouvelé permet aussi de mieux faire entendre leur voix face aux soignants : leurs symptômes – fatigue extrême ou hypersensibilité immunitaire – ne relèvent ni d’une faiblesse personnelle ni d’un simple effet secondaire.

Comprendre l’endométriose comme un désordre immunitaire global constitue une avancée majeure vers une prise en charge plus juste et plus efficace — et donne enfin du sens aux multiples facettes souvent invisibles de cette maladie.