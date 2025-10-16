Des taches sombres sur la peau ? L’acanthosis nigricans peut révéler un excès de sucre dans le sang

L’apparition de taches sombres sur la peau peut signaler un problème de santé sous-jacent. L’acanthosis nigricans, caractérisée par un épaississement cutané, est parfois liée à un excès de sucre dans le sang, indicateur potentiel de diabète.

Tl;dr Plaques foncées sur la peau : signe possible de diabète.

Surcharge en sucre favorise insulino-résistance et troubles cutanés.

Adapter son mode de vie aide à prévenir les complications.

Des signes cutanés révélateurs d’un excès de sucre

On ne le répétera jamais assez : surveiller sa consommation de sucre s’avère essentiel, pas seulement pour éviter la prise de poids. Parfois, ce sont des indices plus discrets, visibles sur la peau, qui révèlent une perturbation métabolique. Parmi eux, l’apparition de plaques sombres, épaisses et légèrement veloutées – notamment autour du cou, des aisselles ou de l’aine – interpelle les spécialistes. Cette affection porte un nom : acanthosis nigricans.

Acanthosis nigricans : un symptôme méconnu mais évocateur

Sous des dehors anodins, ces zones pigmentées n’ont rien d’inoffensif. Elles signalent fréquemment un excès d’insuline dans l’organisme ou une sensibilité réduite à cette hormone. « Acanthosis nigricans est souvent observée chez les personnes présentant une résistance à l’insuline, parfois en amont d’un diabète de type 2 ou d’un prédiabète », rappelle NCBI Bookshelf. Les localisations typiques incluent :

Nuque et aisselles

Aine et intérieur des cuisses

Sous les seins, coudes ou nombril

Plus rarement, mains ou lèvres

Les frottements accentuent ces taches épaissies. Si la génétique, certains médicaments ou déséquilibres hormonaux peuvent entrer en jeu, c’est l’excès de poids et la surcharge en sucre qui dominent la liste des causes.

Lien entre alimentation sucrée et troubles cutanés

Comment expliquer ce phénomène ? Une alimentation riche en produits transformés et en sucres raffinés impose au pancréas de libérer davantage d’insuline. Sur le long terme, l’organisme répond moins bien à cette hormone : c’est l’insulino-résistance. Les cellules de la peau (kératinocytes et mélanocytes) deviennent alors plus actives sous l’effet de cette stimulation prolongée ; elles produisent plus de kératine et de mélanine, responsables respectivement de l’épaississement et du noircissement localisé.

Ignorer ces changements revient à négliger un signal précoce pouvant annoncer l’installation du diabète de type 2 et ses complications métaboliques. Un simple examen médical permet d’en identifier la cause exacte via des analyses sanguines ciblant glycémie ou lipides.

Prévenir et agir : conseils essentiels

Face à ces signes cutanés inhabituels, il devient crucial de consulter son médecin. La prise en charge repose principalement sur des mesures simples :

Diminuer les sucres rapides au profit d’aliments complets.

Bouger régulièrement afin d’améliorer la sensibilité à l’insuline.

Poursuivre une perte de poids progressive si besoin.

S’hydrater suffisamment et veiller à la qualité du sommeil.

Côté esthétique, certains traitements dermatologiques existent (crèmes exfoliantes, lasers), mais leur efficacité dépend avant tout du contrôle métabolique global.

Prêter attention à ces altérations cutanées permet souvent d’agir avant que des complications plus graves ne surviennent. Un enjeu majeur pour préserver santé globale… et éclat du teint.