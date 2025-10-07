Selon une psychiatre, la résistance à l’insuline multiplie par deux le risque de dépression

Un psychiatre de Stanford met en garde contre le lien préoccupant entre la résistance à l’insuline et la santé mentale : ce trouble métabolique pourrait en effet multiplier par deux le risque de développer une dépression, selon ses récentes analyses.

Tl;dr L’insulino-résistance double le risque de dépression.

Un tiers des Américains sont concernés.

Des tests simples permettent une prévention précoce.

Insulino-résistance : un danger sous-estimé pour la santé mentale

Aux États-Unis, un constat s’impose : près d’un adulte sur trois souffre aujourd’hui d’insulino-résistance. Derrière cette statistique se cache une réalité préoccupante, longtemps reléguée au second plan : ce trouble métabolique n’impacte pas seulement le corps, il double également le risque de souffrir de dépression majeure, même sans antécédent psychiatrique. Selon le Dr Shabani Sethi, psychiatre et spécialiste en médecine de l’obésité à la Stanford University School of Medicine, il devient urgent d’intégrer cet enjeu dans les pratiques médicales courantes.

Métabolisme et santé mentale : vers une nouvelle approche

En fondant le tout nouveau Metabolic Psychiatry Program, la Dre Sethi s’est engagée à éclairer les liens entre nutrition, métabolisme et troubles psychiques. Elle insiste sur la nécessité de penser la santé globale, car « la dysfonction métabolique touche autant le cerveau que le reste du corps, et ces deux dimensions jouent un rôle déterminant dans les maladies psychiatriques ». Lorsqu’elle évoque ses années en soins primaires, elle observe : « Les patients diabétiques ou hypertendus qui présentaient aussi une insulino-résistance étaient souvent ceux qui développaient les formes les plus sévères de dépression. »

Données scientifiques solides : la dépression sous l’œil du métabolisme

Une étude conduite par l’équipe du Pr Natalie Rasgon, publiée dans l’American Journal of Psychiatry, renforce ces observations. Parmi plus de 600 adultes suivis sur neuf ans, ceux présentant une insulino-résistance affichaient un risque d’apparition d’un trouble dépressif majeur nettement accru. Le détail des résultats interpelle :

Une augmentation modérée du ratio triglycérides/HDL fait bondir le risque de dépression de 89 %.

Cinq centimètres supplémentaires de tour de taille élèvent ce risque de 11 %.

Un taux de glucose à jeun plus élevé augmente la probabilité de dépression de 37 %.

De telles corrélations poussent aujourd’hui la communauté médicale à revoir ses réflexes. Comme le souligne le Pr Rasgon, « le temps est venu d’évaluer systématiquement l’état métabolique chez toute personne souffrant de troubles de l’humeur, mais aussi l’inverse chez les patients atteints d’obésité ou d’hypertension. » Ces tests restent accessibles et peu coûteux – un argument supplémentaire pour agir avant qu’apparaissent des maladies chroniques invalidantes.

Alerte à la prévention : repenser la prise en charge globale

Si certains hésitent encore à franchir ce cap, le message devient difficile à ignorer : intégrer l’évaluation de l’insulino-résistance dans le suivi médical courant pourrait réduire durablement l’incidence des troubles psychiatriques majeurs. L’articulation entre santé physique et mentale s’impose peu à peu comme un pilier incontournable pour prévenir autant que pour soigner.