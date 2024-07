Détecter l’autisme : Quels signes rechercher ?

Chaque année en France, près de 7.500 enfants naissent avec un trouble du spectre de l'autisme. Les premiers signes se manifestent généralement avant l'âge de 3 ans et un dépistage précoce favorise une meilleure prise en charge. Quels sont les trois principaux signaux d'alerte à surveiller ?

Chaque année, en France, environ 7.500 naissances sont marquées par un trouble du spectre de l’autisme. L’apparition des premiers signes de ce trouble intervient généralement avant l’âge de 3 ans.

Un dépistage précoce peut faciliter grandement la prise en charge de l’enfant. Il est donc crucial d’être attentif aux trois grands signaux d’alerte.

Les troubles de la communication constituent le premier indice. Il peut s’agir d’un retard dans le développement du langage, par exemple l’absence de babillage ou de mots simples à l’âge de 16 mois. Ce trouble peut être détecté si l’enfant perd des compétences linguistiques qu’il avait précédemment acquises.

Les troubles du comportement représentent le deuxième signe. Un enfant peut par exemple effectuer des mouvements répétitifs, être perturbé par des changements dans sa routine ou montrer des intérêts restreints.

Enfin, les relations sociales perturbées sont un autre signal d’alerte. Un enfant autiste peut préférer jouer seul, éviter le regard des autres et avoir des difficultés à comprendre les émotions d’autrui.

L’avis de la rédaction

Nous estimons qu’une sensibilisation accrue à l’autisme et au dépistage précoce est essentielle. Le comprendre et le détecter tôt peut changer la vie de nombreux enfants et familles. Chaque signe compte.