Doucher à cette température pour éviter les maladies !

Ces découvertes suggèrent que la douche froide pourrait devenir une habitude santé simple et accessible à tous. Toutefois, comme toujours en matière de santé, il est recommandé de procéder avec prudence et d’écouter son corps. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats prometteurs.

Il n’est pas question de vous jeter tête baissée sous une douche glaciale. L’approche recommandée est progressive : débuter par une douche chaude/tiède puis baisser progressivement la température pour que le corps s’y habitue. Et surtout, commencer par les parties du corps les plus éloignées du cœur .

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Les résultats ont montré une augmentation significative des taux d’immunoglobulines chez les participants du groupe « douche froide ». Ce groupe avait également une meilleure immunité humorale, qui nous protège des agents infectieux tels que les virus et les bactéries. À l’inverse, le groupe « douche chaude » a présenté une diminution des taux d’immunoglobulines. Les chercheurs ont conclu que « ce changement de mode de vie accessible à tous pourrait potentiellement servir de thérapie alternative pour renforcer l’immunité« .

Une récente étude égyptienne, publiée dans la revue Thermal Biology, a suivi 60 adultes en bonne santé séparés en deux groupes. Le premier prenait une douche chaude quotidienne , tandis que le second prenait une douche froide. Les chercheurs ont mesuré les taux d’immunoglobulines, de cytokines et d’interféron gamma, des anticorps essentiels à notre système immunitaire, à plusieurs intervalles durant trois mois.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter