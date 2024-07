En cas de crise cardiaque, le risque d’appeler les secours trop tard est majoré de 40 % chez les femmes

Après une douleur thoracique, les femmes attendent en moyenne 120 minutes avant de contacter les secours, tandis que les hommes attendent environ 84 minutes. Pourquoi pensez-vous qu'il y ait cette différence de temps de réaction ?

Le retard dans la prise en charge des crises cardiaques chez les femmes alarme les spécialistes

Selon une conférence de presse récente de la Fédération française de cardiologie (FFC), une femme française mettrait en moyenne 40% de temps en plus qu’un homme pour réagir lors d’une crise cardiaque. Les médecins Anne-Laure Laprerie et Gérard Helft ont indiqué lors de cette conférence qu’« un délai médian avant le premier appel aux secours suivant la douleur thoracique de 120 minutes pour les femmes et de 84 minutes pour les hommes » avait été observé lors de l’étude.

L’autodiagnostic erroné et le retard de prise en charge : un danger majoré chez les femmes

Selon les docteurs, un écart notoire entre les sexes apparait lors de la première évaluation de la douleur thoracique, souvent sous-estimée par les femmes elles-mêmes.

Elles auraient ainsi tendance à minimiser leurs symptômes et à retarder leur prise en charge. Par conséquent, une problématique majeure se dégage : « l’évocation de leurs symptômes n’est pas systématiquement associée à un problème cardiovasculaire ».

Combler le retard dans l’étude des maladies cardiovasculaires chez les femmes

Face à ce constat alarmant, la Fédération française de cardiologie a émis la volonté d’accélérer la recherche sur les maladies cardiovasculaires féminines. Il s’agit d’un objectif de première importance pour la FFC qui cherche à rattraper le retard pris par le passé sur cette problématique.

De plus, des projets spécifiques sont subventionnés par la FFC afin d’améliorer la compréhension, la sensibilisation des professionnels de santé dans la prise en charge des femmes atteintes de maladies cardiovasculaires.

La prévention : un enjeu crucial

Par ailleurs, la fédération a exposé des mesures préventives. Selon le Dr Grégory Emery, directeur général adjoint de la santé, quelques principes clés doivent être respectés pour éviter le risque de crise cardiaque chez les femmes : « L’arrêt du tabagisme, une alimentation variée et saine, la pratique d’une activité physique régulière, la réduction de la consommation d’alcool et la promotion de la santé mentale » sont autant de leviers essentiels à actionner.

En dernière analyse, les maladies cardiovasculaires demeurent la première cause de décès chez les femmes de tout âge en France, soulignant l’urgence d’une prise de conscience et d’actions concertées.