Evitez cette soupe catastrophique pour votre glycémie !

Il est acceptable de l'avoir occasionnellement, mais ne la percevez pas comme une option bénéfique pour votre santé. Vous en voulez encore malgré cela?

Tl;dr Les soupes maison à base de légumes sont idéales pour la santé.

Éviter les soupes avec crème, fromage et viande pour une alimentation saine.

Les soupes industrielles contiennent souvent trop de sel et d’additifs.

Les bienfaits des soupes maison

L’automne est de retour, et avec lui, les soupes et les veloutés. Selon le Dr Michael Lahey, médecin nutritionniste spécialisé dans la perte de poids, ces repas sont idéaux pour ceux qui sont soucieux de leur santé et de leur poids. Toutefois, il précise une nuance importante : « Toutes les soupes ne sont pas égales d’un point de vue nutritionnel. »

En effet, le meilleur choix à faire est de préparer des soupes maison à base de légumes frais riches en fibres : épinards, carottes, courgettes, brocolis et céleri. Ces aliments sont particulièrement riches en eau et en nutriments essentiels, ce qui permet de contrôler ses apports alimentaires. « En termes de calories, elles sont presque inexistantes et regorgent de fibres alimentaires, de vitamines et d’antioxydants« , note le Dr Lahey.

Attention aux soupes pièges

D’autres soupes, en revanche, peuvent avoir l’effet inverse. Les soupes à base de crème fraîche ou de fromage, par exemple, sont à éviter. Elles contiennent de nombreuses calories, des graisses saturées et du sel, ce qui contribue à la prise de poids si elles sont consommées fréquemment. Idem pour les soupes à base de viande. Selon le nutritionniste, « les viandes ajoutées ont une densité calorique élevée et sont des aliments très gras, qui peuvent ralentir la digestion et le métabolisme des graisses« .

Les dangers des soupes industrielles

De manière générale, les soupes industrielles contiennent plus de graisses et de sel que les soupes préparées maison. Elles sont souvent chargées en sel pour avoir un goût plus prononcé et contiennent également de nombreux additifs pour assurer une bonne conservation. Il est donc préférable de les éviter autant que possible.