Faire craquer son cou : quels dangers pour le cerveau ? Les risques passés au crible

Les gestes de craquement du cou, souvent pratiqués pour soulager une tension, suscitent l’inquiétude quant à un possible lien avec les accidents vasculaires cérébraux. Tour d’horizon sur les risques potentiels associés à cette habitude répandue.

Tl;dr Le craquement du cou présente un risque de dissection artérielle.

Un mouvement brusque peut, rarement, provoquer un AVC.

Privilégier des étirements doux et surveiller les symptômes inhabituels.

Comprendre le craquement du cou : réflexe ou danger ?

Nombreux sont ceux qui, pour soulager une gêne ou une raideur, pratiquent régulièrement le craquement du cou. Ce geste, souvent anodin dans l’esprit collectif, consiste à effectuer une manipulation volontaire ou non de la colonne cervicale. Le bruit caractéristique émane de la libération de bulles de gaz dans le liquide synovial des articulations — un phénomène appelé cavitation. Si la sensation de soulagement immédiat séduit, la zone cervicale abrite toutefois des structures vitales : nerfs, vaisseaux sanguins et moelle épinière y cohabitent dans un espace restreint et fragile.

Coup d’œil médical sur les risques

Interrogé sur la question, le docteur Sumit Kapadia, chirurgien vasculaire fort de 18 années d’expérience, invite à ne pas sous-estimer certains risques liés à ce geste répandu. « Le plus souvent, le craquement reste sans conséquence si le mouvement demeure doux », nuance-t-il. Cependant, il arrive qu’une torsion excessive ou soudaine blesse les artères vertébrales, qui cheminent entre les vertèbres cervicales pour irriguer l’arrière du cerveau. Dans des cas rares, mais documentés, ce type de manipulation déclenche une dissection artérielle : une déchirure dans la paroi du vaisseau peut alors générer un caillot susceptible d’obstruer la circulation sanguine cérébrale ou de migrer vers le cerveau, occasionnant un AVC. Certaines personnes présentent même des facteurs de prédisposition (faiblesse pariétale vasculaire ou pathologies du tissu conjonctif), ce qui accroît encore leur vulnérabilité.

Signes d’alerte et recommandations pratiques

Face à ces risques rares, mais sérieux, il semble essentiel de connaître les symptômes nécessitant une intervention médicale rapide. En voici quelques-uns :

Soudain mal de tête violent ou douleur cervicale aiguë

Troubles de l’équilibre ou vertiges

Vision brouillée ou double

Faiblesse d’un côté du corps

Difficulté à parler ou à avaler

La littérature scientifique confirme que si les accidents restent exceptionnels par rapport au nombre total de manipulations effectuées chaque jour, ils n’en existent pas moins — particulièrement chez les moins de 60 ans. Selon une étude parue dans Neurology, même manipulée par un professionnel (ostéopathe ou chiropracteur), cette région mérite prudence et modération.

Sécurité avant tout : conseils d’expert pour protéger son cou

Pour réduire tout risque inutile lors d’un épisode de tension cervicale, préférez toujours des étirements doux et des exercices adaptés à votre mobilité. Évitez toute torsion violente et limitez la répétition du craquement. Si une manipulation thérapeutique est jugée nécessaire, il vaut mieux consulter un professionnel qualifié (kinésithérapeute, chiropracteur). Enfin, gardez à l’esprit qu’un mode de vie sain (pression artérielle maîtrisée, absence de tabac…) protège aussi la santé vasculaire et réduit globalement le risque d’accident. Restez attentif aux signaux inhabituels après tout mouvement du cou : dans le doute, il vaut mieux consulter que négliger.