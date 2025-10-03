Faire du sport n’épuise pas vos battements de cœur, il les préserve, assurent les spécialistes

Contrairement à une idée reçue, l’activité physique ne réduit pas le nombre total de battements de cœur alloués au cours d’une vie. Au contraire, les spécialistes précisent qu’elle protège le cœur et prolonge l’espérance de vie.

Tl;dr L’exercice n’épuise pas les battements du cœur.

Les personnes actives ont moins de battements quotidiens.

Une meilleure forme cardiaque prolonge la vie.

Un mythe tenace autour des battements du cœur

L’idée selon laquelle chaque être humain disposerait d’un nombre limité de battements de cœur, et que pratiquer une activité physique serait un gaspillage, circule depuis longtemps. Popularisée notamment par des figures telles que Donald Trump, cette croyance compare le corps à une sorte de batterie à l’énergie restreinte. Pourtant, la science vient remettre en question cette vision réductrice.

Nouvelles preuves venues d’Australie

Des chercheurs australiens, dont le professeur La Gerche du HEART Laboratory, affilié au St Vincent’s Institute of Medical Research (SVI) et au Victor Chang Cardiac Research Institute (VCCRI), ont publié dans la revue JACC Advances une étude qui bouleverse ce mythe. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’activité physique régulière ne « consomme » pas plus de battements, mais permet plutôt d’en économiser sur le long terme.

La différence est frappante : chez les sportifs, la fréquence cardiaque moyenne se situe autour de 68 battements par minute contre 76 chez les personnes sédentaires. Sur une journée entière, cela représente environ 97 920 battements pour les athlètes contre 109 440 pour les non-sportifs – une économie quotidienne avoisinant les 10 %. Plus impressionnant encore : certains très bons sportifs affichent un rythme au repos descendant à seulement 40 bpm.

L’exercice physique : un investissement pour l’avenir

Pourquoi cette économie ? Parce que le cœur entraîné devient plus efficace. Même si une séance intense fait grimper momentanément la fréquence cardiaque, c’est bien la baisse durable du rythme au repos qui prédomine. Selon le professeur La Gerche, « Le plus grand bénéfice pour la santé provient du passage de l’inactivité à une activité modérée ». En pratique, quelques heures d’exercice ciblé par semaine suffisent à transformer le fonctionnement du cœur.

Pour y voir plus clair, voici ce qu’il faut retenir :

L’entraînement régulier abaisse la fréquence cardiaque au repos.

Cela réduit le nombre total de battements quotidiens.

L’espérance de vie et la santé cardiovasculaire s’en trouvent renforcées.

L’équilibre avant tout

Même lors d’épreuves extrêmes comme le Tour de France où le nombre quotidien de battements grimpe temporairement, les bénéfices globaux d’une activité régulière et modérée l’emportent largement sur ces hausses ponctuelles. Pour ceux qui hésitent encore à se (re)mettre en mouvement, rappelons-le : améliorer sa condition physique ne signifie pas épuiser son capital cardiaque, bien au contraire — chaque effort compte pour préserver sa santé et peut-être gagner quelques années précieuses.