Faire une pause : le cerveau révèle alors ses extraordinaires capacités

Prendre le temps de faire une pause, même brève, offre à notre cerveau l’opportunité d’activer des mécanismes bénéfiques. Loin d’être du temps perdu, ces moments d’arrêt favorisent la créativité, la résolution de problèmes et le bien-être mental.

Tl;dr Les écrans saturent nos cerveaux, augmentant le stress.

La nature aide à restaurer attention et bien-être.

Laisser vagabonder l’esprit améliore la cognition.

Le cerveau sous pression face à l’hyperstimulation

Dans une société où les notifications de réseaux sociaux, les courriels et les flux d’actualité s’enchaînent sans répit, il devient presque impossible de laisser l’esprit au repos. Aujourd’hui, rares sont ceux qui ne succombent pas au réflexe de consulter leur smartphone dès qu’une minute « vide » se présente – à l’arrêt du bus ou dans la file d’attente du supermarché. Pourtant, cette quête continue de stimulation a un coût : notre cerveau s’épuise et la tension monte.

L’art de laisser vagabonder son esprit

Face à ce constat, la théorie de la restauration de l’attention (Attention Restoration Theory, ou ART), formulée par les psychologues Rachel et Stephen Kaplan en 1989, propose une alternative salutaire. Leur approche distingue deux formes d’attention : l’attention dirigée, mobilisée lors d’activités demandant une concentration soutenue comme lire ou naviguer sur internet, et l’attention non dirigée. Dans ce second cas, le cerveau se laisse porter par des stimuli doux – écouter le chant d’un oiseau, observer le bruissement des feuilles. Ce lâcher-prise n’est pas synonyme de paresse ; il correspond plutôt à une véritable pause régénératrice pour nos fonctions cognitives.

Des recherches en neurosciences viennent conforter cette théorie : exposés à des environnements naturels, les individus présentent une activité réduite de l’amygdale – zone cérébrale liée au stress. Un essai contrôlé a même montré que marcher quarante minutes dans la nature suffit à apaiser la charge mentale, contrairement à une promenade en milieu urbain.

Pistes concrètes pour restaurer son attention

Pour tester ces bienfaits au quotidien, quelques gestes simples peuvent être adoptés :

Trouver un espace vert accessible (parc, bord de rivière…)

Laisser son téléphone hors de portée pendant ces pauses

Saisir les moments d’attente pour laisser flotter ses pensées sans distraction numérique

Même dix minutes suffisent parfois à faire baisser la « fatigue attentionnelle », selon plusieurs études citées par Anna Kenyon, enseignante-chercheuse en santé publique à l’Université du Lancashire. Il arrive cependant que l’esprit résiste et revienne vers des tâches structurées. Dans ce cas, il peut être pertinent de changer d’environnement afin de favoriser le vagabondage mental.

Plaidoyer pour la lenteur et la déconnexion naturelle

S’accorder des moments sans objectif précis – observer un insecte sur son bureau ou flâner en pleine nature – n’a rien d’inutile. Il s’agit là d’une forme précieuse d’« entretien neurologique ». En redonnant leur place aux instants « creux », on offre au cerveau l’opportunité indispensable de se ressourcer… et on cultive ainsi une meilleure santé mentale face à la frénésie moderne.