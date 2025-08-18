L’effet des reels sur le cerveau : une influence comparable à celle de l’alcool ?

L’exposition répétée aux vidéos courtes sur les réseaux sociaux, appelées reels, suscite des interrogations quant à leurs effets sur le cerveau. Des experts s’intéressent désormais à d’éventuelles similitudes avec l’impact de l’alcool sur nos fonctions cognitives.

Tl;dr Reels modifient la structure et les connexions du cerveau.

Déficit d’attention et perturbation du sommeil observés chez les gros utilisateurs.

Limiter l’exposition protège plaisir, mémoire et bien-être mental.

Quand les « reels » redessinent nos cerveaux

Feuilleter sans fin des vidéos courtes sur Instagram ou TikTok, à la recherche d’un divertissement rapide, n’a rien d’exceptionnel aujourd’hui. Pourtant, derrière ce geste anodin, la science pointe des transformations bien réelles. Une récente étude parue dans NeuroImage, pilotée par le professeur Qiang Wang de l’Université Normale de Tianjin, révèle que la consommation excessive de ces formats brefs modifie concrètement le fonctionnement cérébral. Les circuits de la récompense, activés par l’alcool ou le jeu d’argent, sont ici sollicités à outrance ; la connexion entre zones du contrôle des impulsions et des émotions se trouve, elle aussi, remaniée.

L’engrenage neurochimique de la dopamine

Pourquoi ces vidéos captent-elles autant notre attention ? C’est une affaire de dopamine : chaque balayage déclenche une dose de cette molécule du plaisir, incitant le cerveau à réclamer encore davantage. Rapidité du montage, musiques accrocheuses, contenus imprévisibles… tout est pensé pour entretenir ce cycle. Progressivement, l’organisme s’habitue : ce qui apportait autrefois satisfaction – lecture prolongée, échange en face-à-face – paraît terne face au flux continu des « reels ». Sur ce point, les neuroscientifiques notent une parenté troublante avec les mécanismes de l’addiction.

Attention dispersée et nuits hachées

Un autre volet préoccupant réside dans les effets sur le cortex préfrontal – véritable centre décisionnel du cerveau. À force d’être bombardé de stimulations rapides, il devient moins apte à organiser l’attention ou contenir les pulsions. D’ailleurs, beaucoup signalent une baisse nette de concentration ou une difficulté croissante à mener des tâches longues. Le soir venu, les conséquences s’accentuent : lumière bleue et suspense émotionnel retardent l’endormissement en inhibant la mélatonine. Sur la durée, ces habitudes sapent non seulement la mémoire – via un hippocampe perturbé – mais aussi la récupération mentale.

Bons réflexes pour préserver son équilibre numérique

Face à ces constats parfois inquiétants, quelques gestes peuvent protéger durablement l’équilibre cérébral :

Limiter le temps d’écran quotidien grâce aux outils intégrés.

grâce aux outils intégrés. S’accorder des pauses régulières , idéalement toutes les 20 à 30 minutes.

, idéalement toutes les 20 à 30 minutes. Bannir les écrans avant le coucher , afin de sauvegarder un sommeil réparateur.

, afin de sauvegarder un sommeil réparateur. Miser sur des plaisirs concrets : activité physique ou échanges réels.

Si ces contenus courts ont révolutionné notre rapport au divertissement, leur potentiel addictif impose prudence et mesure. Préserver sa mémoire, sa stabilité émotionnelle et son énergie passe aussi par un usage réfléchi et équilibré de ces technologies omniprésentes.