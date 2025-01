Fièvre du Lapin : Comprendre les symptômes et prévenir cette maladie rare

Découvrez la Fièvre du Lapin : comprendre les symptômes et les mesures de prévention de cette maladie rare pour mieux la combattre.

Tl;dr La fièvre du lapin, une infection bactérienne rare, est en augmentation aux États-Unis.

Elle est causée par Francisella tularensis et peut se propager de plusieurs façons.

Il existe des moyens efficaces de prévention, comme l’utilisation de répulsifs contre les insectes.

Augmentation des cas de fièvre du lapin

La fièvre du lapin, également connue sous le nom de tularémie, est une infection bactérienne relativement rare causée par Francisella tularensis. Bien qu’inhabituelle, cette maladie zoonotique qui affecte principalement les animaux tels que les lapins, les rats et les lièvres, a connu une augmentation notable aux États-Unis. En effet, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), une augmentation de 56% a été observée entre 2011 et 2022.

Transmission de la fièvre du lapin

La fièvre du lapin peut être transmise par plusieurs voies. Notons parmi elles :

Les piqûres de tiques ou de mouches à daims infectées

Le contact direct avec des animaux infectés

L’exposition à de l’eau ou du sol contaminés

L’inhalation de poussières ou d’aérosols infectés, notamment lors d’activités agricoles ou d’aménagement paysager

Les personnes les plus à risque sont les enfants âgés de 5 à 9 ans, les personnes âgées et celles vivant dans certaines régions telles que l’Arkansas, le Kansas, le Missouri et l’Oklahoma, où les cas sont les plus courants.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Symptômes de la fièvre du lapin

Les symptômes de la tularémie peuvent varier en fonction de la manière dont la bactérie pénètre dans l’organisme. Parmi les formes principales de la maladie, nous avons :

La tularémie ulcéroglandulaire, la forme la plus courante, qui se caractérise par un ulcère cutané sur le site de l’infection et des ganglions lymphatiques enflés

La tularémie oculoglandulaire, causée par l’entrée de la bactérie par les yeux, entraînant une irritation oculaire, une rougeur et des ganglions lymphatiques enflés près des oreilles

La tularémie oropharyngée, qui se propage par l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés et qui cause des maux de gorge, des ulcères buccaux et des ganglions lymphatiques enflés dans le cou

La tularémie pneumonique, la forme la plus grave, qui peut provoquer des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires et une toux persistante

Prévention de la fièvre du lapin

Si la fièvre du lapin est une maladie grave, elle est toutefois traitable par des antibiotiques si elle est diagnostiquée à temps. Il est donc primordial de connaître les symptômes et d’agir rapidement. Pour prévenir l’exposition à Francisella tularensis, plusieurs mesures peuvent être prises :