Halloween 2025 : Conseils pour aider les enfants à gérer l’excès de sucre

À l’approche d’Halloween 2025, la question de la consommation excessive de bonbons chez les enfants refait surface. Conseils pratiques et stratégies permettent aux parents d’accompagner leurs enfants face à la tentation du sucre et à ses effets.

Tl;dr Un repas équilibré avant la chasse aux bonbons.

Privilégier des friandises à meilleure composition.

Associer les sucreries à fibres ou protéines.

Chaque année, lorsque les rues s’illuminent d’une lueur orange et que la course effrénée des enfants, déguisés et surexcités, annonce la chasse aux bonbons, une question taraude discrètement de nombreux parents : comment permettre à leurs petits monstres de profiter des festivités sans tomber dans l’excès de sucre ? Sous le rire et les costumes se cache un adversaire bien réel : la surcharge glycémique.

Des astuces simples pour équilibrer la soirée

Plutôt que de priver les enfants de friandises – ce qui relèverait presque de la mission impossible –, certains conseils pratiques peuvent transformer cette soirée en une expérience plus saine. D’abord, il est judicieux de proposer avant la tournée des maisons un repas solide, riche en protéines, fibres, légumes et « bonnes graisses ». Un filet de poulet grillé ou des pois chiches, accompagnés de légumes rôtis et d’un accompagnement complet comme du riz brun ou un peu d’avocat, remplissent l’estomac et atténuent le pic de sucre causé par les bonbons. Lorsque l’appétit est satisfait, le besoin frénétique de grignoter du sucre s’estompe naturellement.

Sélectionner et accompagner les douceurs

La modération ne passe pas forcément par l’interdiction. Il existe aujourd’hui des alternatives plus saines : choisir des confiseries contenant moins de sucres ajoutés ou d’ingrédients artificiels — penser au chocolat noir plutôt qu’au lait, préférer les formats mini aux barres géantes, voire opter pour des fruits gélifiés à base de vrais jus. Durant la collecte, insérer quelques encas nourrissants (bâtonnets de carotte avec houmous, quartiers de pomme nappés d’un peu de beurre d’oléagineux…) permet aussi d’espacer l’absorption du sucre.

Une fois rentrés à la maison, organiser un petit « moment bonbon », limité à trois-cinq pièces choisies ensemble puis conserver le reste hors de portée immédiate peut rendre l’expérience plus conviviale tout en évitant l’excès.

Friandises & protéines : une alliance gagnante

Il est recommandé — selon une récente revue du Journal of Nutrition and Metabolism — d’associer systématiquement chaque sucrerie à un apport en protéines ou en fibres. Voici quelques exemples simples :

Bâtonnet de fromage avec un chocolat

Quelques noix pour accompagner une sucette

Cuillerée de yaourt grec après un caramel mou

Cette astuce permettrait non seulement d’aplanir le fameux « pic glycémique », mais aussi d’ancrer dans les esprits que Halloween rime autant avec plaisir qu’avec équilibre.

Enfin, n’oublions pas l’hygiène bucco-dentaire. Un verre d’eau après la dégustation aide à protéger l’émail — il est même conseillé d’attendre environ une heure avant le brossage pour limiter les effets acides.

Alors oui, Halloween restera synonyme de fête… mais avec un soupçon de stratégie gourmande.