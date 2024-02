Jean-Michel Cohen décrypte tous les secrets des régimes dans son nouveau livre

Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste, dissipe dans un livre tous vos doutes sur les régimes, que ce soit le fait de sauter le petit déjeuner, le choix entre la mozzarella et la burrata ou la consommation de produits 0%. Pourquoi ne pas le découvrir ?

Tl;dr Le livre de Jean-Michel Cohen répond aux questions courantes sur les régimes.

Le livre offre des conseils pratiques sur la nutrition et les régimes.

Il propose également des recettes légères et gourmandes.

Il est disponible en librairie au prix de 19,95 €.

Un guide nutritionnel pour tous

Qui n’a jamais eu des doutes sur la meilleure façon de s’alimenter lors d’un régime ? Faut-il privilégier la mozzarella ou la burrata ? Sauter le petit déjeuner, est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Que boire lors d’un apéritif ? Autant de questions auxquelles répond le médecin nutritionniste Jean-Michel Cohen dans son ouvrage récent.

Un dialogue instructif

Avec la journaliste Valérie Expert, l’auteur a créé un livre qui ressemble à une conversation entre amis. Il répond aux questions les plus courantes en matière de diète, allant des envies de sucre aux interrogations sur le poids idéal. Son approche est à la fois précise et conviviale, avec une touche d’humour qui rend la lecture agréable.

Un manuel pratique pour les régimes

En plus de fournir des réponses claires, Jean-Michel Cohen offre un véritable mode d’emploi pour gérer les fringales ou le poids qui stagne. Il aborde également des sujets plus spécifiques comme la ménopause et les effets du sommeil sur la prise de poids. Le livre se termine par une série de recettes légères pour ceux qui cherchent à se régaler sans prendre de poids.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter