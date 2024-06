JO : Découvrez la technologie testée pour purifier l’air des particules fines

La société Aerophile, basée en France, a conçu un système révolutionnaire appelé "aérophiltres" pour attraper les particules fines dans les espaces ouverts. Ce système sera testé à Saint-Denis lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Quel impact cette innovation pourrait-elle avoir sur la qualité de l'air ?

Une innovation française pour un air plus pur

Imaginez un dispositif capable de capter les particules fines dans l’air, améliorant ainsi sa qualité. Ce n’est plus une utopie, mais une réalité grâce à l’entreprise française Aerophile. Elle a développé un système révolutionnaire nommé “aérophiltres”, spécialement conçu pour les espaces ouverts.

Une première mondiale lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

Un test grandeur nature de cette technologie novatrice aura lieu lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Saint-Denis. En partenariat avec la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO), plus de 23.000 personnes, notamment 14.250 athlètes olympiques et 9.000 athlètes paralympiques, ainsi que leurs accompagnants, vont bénéficier de cet air purifié. Une première mondiale que tous attendent avec impatience.

Des aérophiltres intelligents pour une ville plus verte

Les aérophiltres ont été conçus pour perdurer après la compétition internationale. Ils sont connectés à Internet et sont capables de recueillir des informations en temps réel sur le niveau de pollution et les conditions atmosphériques. Ces “appareils intelligents”, comme les a décrits Matthieu Gobbi, co-fondateur d’Aérophile, sont paramétrés pour fonctionner en fonction du niveau de fréquentation.

Un test concluant dans une école parisienne

Avant les Jeux, les aérophiltres ont déjà été testés dans une école parisienne, avec des résultats prometteurs. Si le succès est au rendez-vous lors des JO 2024, cette technologie pourrait être déployée à plus grande échelle dans toute la France. Un espoir pour lutter plus efficacement contre la pollution de l’air, un enjeu majeur de santé publique.

L’avis de la rédaction Cette innovation est une véritable lueur d’espoir dans la lutte contre la pollution de l’air. C’est un bel exemple de l’ingéniosité française au service de l’environnement. Espérons que les aérophiltres d’Aerophile seront à la hauteur des attentes et contribueront à un futur où respirer un air pur ne sera plus un luxe, mais une évidence.