La cause derrière la destruction neuronale liée à une mutation génétique rare enfin élucidée

Des chercheurs ont élucidé le mécanisme par lequel une mutation génétique rare entraîne la mort des cellules cérébrales. Cette avancée offre de nouvelles perspectives pour comprendre les maladies neurologiques associées à ce dysfonctionnement cellulaire.

Tl;dr Mutation du gène GPX4 provoque la mort neuronale.

La ferroptose identifiée comme mécanisme clé de neurodégénérescence.

Pistes pour comprendre Alzheimer et autres maladies du cerveau.

Une mutation ultra-rare livre ses secrets

Sous le microscope des chercheurs du Helmholtz Munich, une maladie génétique rarissime, la Sedaghatian-type spondylometaphyseal dysplasia (SSMD), offre aujourd’hui de nouvelles perspectives sur les mécanismes à l’origine de la mort neuronale. Connue pour provoquer de graves anomalies cérébrales et squelettiques chez l’enfant, cette pathologie a été documentée dans moins d’une cinquantaine de cas depuis sa première description en 1980. Pourtant, en s’intéressant à trois enfants américains atteints de SSMD et présentant des mutations dans le gène GPX4, les scientifiques ont pu franchir un cap majeur.

Ferroptose : quand le fer sème la mort cellulaire

Au cœur du phénomène observé se trouve une forme très spécifique de mort cellulaire programmée : la ferroptose. Ce processus, déclenché par l’accumulation de fer et les dégâts oxydatifs sur la membrane des cellules, avait déjà été suspecté dans certaines maladies neurodégénératives. Mais ici, l’expérience menée aussi bien sur des neurones de souris que sur des cellules cérébrales humaines cultivées en laboratoire (issues de patients SSMD) montre avec acuité combien l’absence d’un enzyme-clé – le GPX4 – rend les neurones vulnérables.

Les observations sont frappantes : chez les patients comme chez les modèles animaux, la défaillance de ce « gardien » du stress oxydatif entraîne une inflammation progressive suivie d’une destruction neuronale. L’analogie utilisée par le biologiste cellulaire Marcus Conrad parle d’elle-même : « Avec sa nageoire insérée dans la membrane cellulaire, GPX4 glisse et neutralise rapidement les peroxydes lipidiques>. » Mais sans cette fameuse nageoire — c’est-à-dire lorsque le gène est muté — l’enzyme perd toute capacité protectrice.

Des implications au-delà des maladies rares

Derrière ces découvertes pointent des enjeux qui dépassent largement le cadre de la SSMD. Des analyses récentes suggèrent en effet que la ferroptose pourrait aussi jouer un rôle moteur dans des affections telles que la maladie d’Alzheimer, de Parkinson ou de Huntington. Jusqu’ici, beaucoup d’efforts étaient concentrés sur les dépôts protéiques (les célèbres plaques amyloïdes ß) caractéristiques de certaines démences. Les chercheurs insistent désormais sur l’importance du dommage membranaire qui précède souvent ces phénomènes.

Voici ce que ce travail révèle concrètement :

Le blocage chimique de la ferroptose ralentit la mort neuronale.

L’étude éclaire les liens entre génétique rare et maladies courantes.

L’avenir : entre recherche fondamentale et espoir thérapeutique

Pour Svenja Lorenz, biologiste cellulaire impliquée dans l’étude, ces résultats bousculent certains paradigmes : « Nos données indiquent que la ferroptose peut être un moteur central — pas seulement une conséquence — de la mort neuronale. » D’ailleurs, il aura fallu près de 14 ans pour relier un minuscule élément structurel d’une seule enzyme à une maladie humaine grave. Un rappel frappant du rôle crucial joué par la recherche fondamentale et par les collaborations internationales multidisciplinaires pour comprendre pleinement des maladies complexes comme la démence ou d’autres troubles neurodégénératifs.