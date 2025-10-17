La misophonie associée à une difficulté à détourner l’attention de certaines émotions

Des chercheurs ont identifié un lien entre la misophonie, trouble caractérisé par une aversion intense à certains sons du quotidien, et des difficultés à déplacer son attention émotionnelle, ouvrant la voie à une meilleure compréhension des mécanismes en jeu.

Tl;dr La misophonie lie sons, émotions et flexibilité mentale.

Ruminations et rigidité cognitive associées à la sévérité.

Des recherches restent nécessaires pour comprendre et traiter.

Quand les sons prennent le contrôle des émotions

Nombreux sont ceux qui ressentent une irritation soudaine en entendant quelqu’un mâcher bruyamment ou tapoter un stylo. Mais pour les personnes souffrant de misophonie, ces réactions ne relèvent plus de la simple gêne : elles s’apparentent à une véritable détresse émotionnelle, parfois difficilement supportable au quotidien. Cette condition, longtemps ignorée, reste encore peu étudiée, mais un récent travail de recherche vient d’en éclairer certains aspects, notamment le lien entre perception auditive, flexibilité émotionnelle et habitudes de pensée.

L’étrange écho mental des sons familiers

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les sons déclencheurs ne se limitent pas aux bruits corporels comme le craquement des doigts ou la respiration forte. Une horloge qui tictaque, un aboiement de chien… Tous peuvent provoquer chez certains une réaction intense mêlant agacement, colère voire dégoût physique. D’ailleurs, cette réactivité extrême s’accompagne souvent d’un sentiment d’urgence typique de la réponse « combat-fuite ». Pour certains, la situation devient si envahissante qu’ils préfèrent éviter des contextes sociaux entiers afin de se préserver.

Ruminations, rigidité mentale et santé psychique

Ce que révèle l’étude récente, c’est surtout la manière dont la misophonie s’inscrit dans une dynamique psychologique plus large. Des chercheurs ayant interrogé 140 adultes sur leurs réactions émotionnelles et leur flexibilité mentale ont observé que plus la misophonie est prononcée, plus la capacité à passer d’une tâche émotionnelle à une tâche neutre s’amenuise. Lors de tests mêlant mémorisation et jugement émotionnel sur des images – et non sur des sons – les personnes les plus touchées obtenaient des résultats moins précis.

En outre, il ressort de ces questionnaires que les individus atteints de misophonie sévère ont aussi tendance à « ruminer », c’est-à-dire à s’attarder sur des pensées négatives concernant le passé, le présent ou l’avenir. Ce trait, que l’on retrouve dans plusieurs troubles comme l’anxiété et la dépression, souligne combien la gestion des émotions reste difficile.

Beaucoup de questions, peu de réponses

Il serait tentant de conclure que la rigidité mentale cause la misophonie ou l’inverse, mais les chercheurs insistent sur l’absence de lien de causalité établi. La nouveauté du test utilisé, l’absence de comparaison directe avec des tâches non émotionnelles et le fait que l’on ait utilisé des images plutôt que des sons sont autant de limites reconnues par l’équipe scientifique. La misophonie demeure donc un champ à explorer : prévalence inconnue, traitements balbutiants et incertitude quant à sa classification clinique.

Pour l’instant, seule une certitude émerge : explorer la diversité des expériences auditives sera essentiel pour mieux soulager ceux dont le quotidien est bouleversé par ces sons qui deviennent insupportables.