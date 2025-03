La pilule contre l’endométriose autorisée par le NHS en Angleterre : explications et fonctionnement

Découvrez la nouvelle pilule contre l'endométriose désormais approuvée pour le NHS en Angleterre : de quoi s'agit-il exactement et comment fonctionne-t-elle ?

Tl;dr L’Angleterre approuve une nouvelle pilule quotidienne pour l’endométriose.

Le médicament offre une alternative pour ceux qui n’ont pas trouvé de soulagement ailleurs.

Environ 1 000 femmes pourraient bénéficier de ce traitement chaque année.

Une nouvelle ère pour le traitement de l’endométriose

Une nouvelle pilule quotidienne pour le traitement de l’endométriose a été approuvée pour une utilisation sur le National Health Service (NHS) en Angleterre. Ce « traitement de première en son genre » offre une alternative pour les patients qui n’ont pas trouvé de soulagement dans les autres traitements médicaux et chirurgicaux. On estime que chaque année, environ 1 000 femmes pourraient bénéficier de ce nouveau traitement.

Qu’est-ce que l’endométriose ?

L’endométriose est une maladie dans laquelle le tissu similaire à la paroi de l’utérus se développe en dehors de l’utérus. Cette affection peut provoquer de fortes douleurs pelviennes et rendre plus difficile la grossesse. L’endométriose peut commencer dès les premières menstruations d’une personne et durer jusqu’à la ménopause.

Symptômes de l’endométriose

L’endométriose est souvent localisée dans les zones autour de l’utérus, comme les ovaires, les trompes de Fallope et la paroi pelvienne. Parfois, elle peut affecter des organes, tels que la vessie et le côlon. Dans de rares cas, l’endométriose a été trouvée en dehors du bassin, comme dans la poitrine. Cette affection provoque de fortes douleurs pelviennes, surtout pendant les règles. Certains ressentent également des douleurs lors des rapports sexuels ou de la miction. D’autres ont des difficultés à tomber enceinte à cause de cette condition.

Le nouveau traitement

La nouvelle pilule, appelée thérapie combinée de relugolix, est le premier médicament quotidien à long terme homologué pour traiter l’endométriose. Ce médicament combiné, relugolix-estradiol-noréthistérone, agit en bloquant certaines hormones qui contribuent à la progression de l’endométriose. En même temps, il offre une thérapie de substitution hormonale pour prévenir les effets secondaires graves souvent associés aux traitements de suppression hormonale. Contrairement aux traitements injectables actuels, qui peuvent initialement aggraver les symptômes et nécessitent des visites fréquentes en clinique, ce comprimé quotidien peut être pris à la maison.