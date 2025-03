La sédentarité, un fléau aussi nocif que le tabagisme et l’alcoolisme ?

Passer de longues heures assis pourrait avoir des conséquences aussi néfastes pour la santé que le tabagisme et la consommation d'alcool, selon une nouvelle étude.

Les dangers de la sédentarité

La sédentarité, ou l’absence d’activité physique, est un phénomène préoccupant pour les experts en santé. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il est essentiel de pratiquer au moins 150 minutes d’activité physique par semaine pour garantir un minimum de mouvement à notre corps. Ne pas respecter cette recommandation peut conduire à l’obésité, une condition qui augmente le risque de plusieurs maladies potentiellement mortelles.

Les risques pour la santé associés à la sédentarité

Les recherches montrent que les individus qui restent assis plus de huit heures par jour sans faire d’exercice physique ont un risque de mortalité similaire à celui lié à l’obésité et au tabagisme. « Le fait que nous ne pouvons pas effacer les effets d’une vie passée assis au bureau (ou sur le canapé) avec quelques séances de gym hebdomadaires est une vérité dérangeante à une époque où la majorité de la population, y compris les médecins, restent attachés à nos bureaux et ordinateurs. », indique une étude publiée en 2016 dans le British Journal of General Practice.

L’inactivité physique ralentit le métabolisme, affectant la capacité du corps à réguler la glycémie et la tension artérielle, et à décomposer les graisses corporelles. Cela peut conduire à l’obésité et au syndrome métabolique, un ensemble de conditions qui augmentent le risque de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et de diabète.

Un mode de vie sédentaire a également été associé à un risque accru d’anxiété et de dépression. L’absence d’activité physique peut affecter le bien-être mental et les fonctions cognitives. Alors, comment peut-on arrêter de « fumer » en restant assis ? Voici quelques conseils pratiques :

Levez-vous et bougez toutes les 30 minutes. Même de courtes pauses marche peuvent réduire considérablement les risques pour la santé.

Visez au moins 150 minutes d’exercice d’intensité modérée ou 75 minutes d’exercice d’intensité élevée chaque semaine, comme recommandé par les directives de santé.

Lorsque vous êtes assis, maintenez une bonne posture pour réduire la tension sur les muscles et les articulations.

Il est crucial d’intégrer davantage d’activités physiques dans notre routine quotidienne et de limiter notre temps d’écran récréatif pour préserver notre santé.