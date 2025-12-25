La Société Européenne de Cardiologie alerte sur la fréquente association entre dépression et maladies cardiovasculaires

La Société européenne de cardiologie souligne que les maladies cardiovasculaires et la dépression apparaissent souvent ensemble. Cette cooccurrence interroge les spécialistes sur l'importance d'une prise en charge globale pour améliorer la santé physique et mentale des patients.

Tl;dr Cardiopathie et dépression s’alimentent mutuellement.

Inflammation chronique, facteur clé partagé.

Dépistage double essentiel selon la Société Européenne de Cardiologie.

Une alliance pernicieuse : quand cœur et esprit s’enchaînent

Si l’on en croit les dernières études publiées par la Société Européenne de Cardiologie, il existe un lien solide entre la maladie coronarienne et la dépression. Longtemps soupçonnée, cette association apparaît désormais comme un véritable cercle vicieux où chaque trouble exacerbe l’autre. Les malades se retrouvent pris dans une spirale complexe, où les symptômes physiques et psychiques s’entremêlent au quotidien.

Mécanismes communs et chiffres marquants

L’un des volets majeurs du projet européen TO_AITION, achevé fin 2025, a permis de clarifier les ressorts biologiques partagés. Il est désormais avéré que l’inflammation chronique de bas grade, souvent retrouvée chez les patients dépressifs, accélère également la détérioration des vaisseaux sanguins. Autre chiffre frappant : un tiers des personnes atteintes de maladies cardiaques présentent aussi une dépression ou en développeront une. Ce constat ne surprend guère lorsqu’on sait que certains gènes favorisent à la fois l’athérosclérose — accumulation de dépôts dans les artères — et la vulnérabilité aux troubles de l’humeur. À cela s’ajoutent des réactions exacerbées au stress, qui déséquilibrent le rythme cardiaque tout en alimentant l’inflammation.

Un impact bien réel sur le quotidien

Les conséquences se font sentir tant sur le plan médical que dans la vie de tous les jours. Le pronostic vital s’aggrave nettement pour ceux qui cumulent cœur fragile et moral vacillant : le risque de mortalité peut doubler, voire tripler. Au quotidien, renoncer à prendre ses médicaments ou abandonner toute activité physique n’est pas rare, la fatigue ou l’anxiété prenant alors le dessus. Or, comme le souligne le « 2025 Clinical Consensus Statement » de la Société Européenne de Cardiologie, intégrer un dépistage systématique de la santé mentale lors des bilans cardiovasculaires pourrait changer la donne. Un simple entretien suffit parfois à repérer précocement un problème sous-jacent — symptôme masqué par une douleur thoracique ou une asthénie.

Vers des soins intégrés et personnalisés

Conscients du danger, cardiologues et psychiatres appellent à rompre ce cercle infernal par une approche coordonnée. Les recommandations actuelles insistent sur :

L’association entre traitements médicamenteux cardiaques et prise en charge psychologique adaptée ;

L’introduction progressive d’activité physique encadrée ;

L’utilisation croissante d’outils digitaux pour surveiller conjointement humeur et paramètres vitaux.

Des innovations telles que des tests sanguins axés sur l’inflammation ou des applications mobiles sont déjà envisagées pour faciliter ce suivi global. Mais il suffit parfois d’un changement progressif : marcher régulièrement, privilégier une alimentation riche en oméga-3 ou pratiquer la pleine conscience peut aussi peser dans la balance.

Rapprocher « santé du cœur » et « santé mentale » revient à offrir aux patients une prise en charge complète — leur redonnant ainsi voix au chapitre face à ces deux adversaires désormais indissociables.