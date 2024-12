La vitamine D peut-elle réduire l’hypertension ?

Une nouvelle étude révèle le potentiel de la vitamine D dans la réduction de la tension artérielle : découvrons ensemble les détails de cette récente découverte.

Tl;dr Des suppléments de vitamine D et de calcium pourraient réduire la tension artérielle chez les personnes âgées obèses.

Les personnes obèses bénéficient le plus de ces suppléments, en particulier celles souffrant d’hypertension.

La vitamine D n’a pas montré d’avantages significatifs pour la santé cardiovasculaire dans les études précédentes.

Les suppléments de vitamine D et de calcium : une solution contre l’hypertension ?

Une nouvelle étude a révélé que la prise de suppléments de vitamine D et de calcium pourrait aider à diminuer la tension artérielle chez les personnes âgées obèses. Le Journal de la Société d’Endocrinologie a publié cette recherche qui a examiné comment différentes doses de vitamine D pourraient affecter la santé de 221 personnes âgées en surpoids vivant près de Beyrouth, au Liban.

Les résultats de l’étude

Selon le Dr Ghada El-Hajj Fuleihan, professeur de médecine à l’Université américaine de Beyrouth et auteur principal de l’étude, les personnes obèses, celles souffrant d’hypertension et celles ayant de faibles niveaux de vitamine D sont celles qui pourraient bénéficier le plus de cette supplémentation.

Les chercheurs ont noté que la tension artérielle des participants a légèrement changé au cours de l’étude. Plus précisément, le groupe ayant reçu une dose élevée de vitamine D a réduit sa pression artérielle systolique de 4,2 mmHg, tandis que le groupe à faible dose a réduit la sienne de 2,8 mmHg.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Qui bénéficie le plus de ces suppléments ?

Il est intéressant de noter que seuls les patients obèses, c’est-à-dire ceux ayant un IMC de 30 ou plus, ont constaté des bénéfices significatifs sur la pression artérielle en prenant ces suppléments. Les personnes obèses ont tendance à avoir des niveaux plus faibles de vitamine D, ce qui pourrait expliquer pourquoi elles en bénéficient le plus.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires

Cependant, bien que l’étude semble identifier un lien positif entre la prise de suppléments et l’amélioration de la tension artérielle, il n’est pas clair si ces avantages peuvent réellement être attribués à la vitamine D. De plus, l’étude a également révélé que les suppléments réduisaient la tension artérielle chez les participants souffrant d’hypertension, quel que soit leur IMC ou leur groupe de vitamine D.

Il est donc clair que d’autres recherches sont nécessaires pour confirmer ces résultats.