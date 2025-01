Lactation sans grossesse ? Effets surprenants d’un médicament courant

Vous n'êtes pas enceinte mais vous allaitez ? Découvrez les effets surprenants d'une pilule couramment utilisée.

Tl;dr Une femme craint le pire en découvrant une lactation inexpliquée.

Le médicament Domperidone pour son mal de cou est identifié comme cause.

Arrêt du Domperidone résout le problème de lactation.

Une énigme médicale résolue

Une femme angoissée se présente à ma clinique. « Je n’ai pas de bébé à allaiter, ni de grossesse en cours, mais mes seins produisent du lait », me confie-t-elle, la peur visible dans ses yeux. Elle craint le pire et son inquiétude est palpable.

Le mal de cou et le médicament suspect

Alors qu’elle me décrit son problème, je remarque qu’elle masse sans cesse sa nuque, comme si elle souffrait d’une douleur persistante. Lorsque je l’interroge sur ce mal de cou, elle m’informe qu’elle est suivie par un orthopédiste. Elle ne pense pas que cela soit lié à son problème actuel mais, pour ma part, je commence à envisager une connexion possible.

Des pièces du puzzle qui s’assemblent

Je lui demande alors si elle prend des médicaments pour la douleur. Elle me montre sa prescription, qui comprend une combinaison courante : un anti-inflammatoire pour la douleur et un médicament appelé Pantoprazole-Domperidone (Pan D), généralement utilisé pour traiter la gastrite ou les reflux acides. Soudain, les pièces du puzzle commencent à s’assembler.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Le Domperidone, l’un des médicaments qu’elle prenait, est connu pour augmenter les niveaux de prolactine, une hormone responsable de la production de lait. Quand les niveaux de prolactine augmentent de manière inattendue, cela peut entraîner une galactorrhée, terme médical désignant la sécrétion de lait chez les femmes qui ne sont ni enceintes ni allaitantes.

Moins c’est parfois mieux

Je lui explique alors que la combinaison Pantoprazole-Domperidone est probablement la cause de ses symptômes. Elle semble soulagée, bien que toujours prudente, lorsque je la rassure que ce n’est pas le signe d’une maladie plus grave, comme une tumeur. Je lui recommande d’arrêter le Domperidone et de passer au Pantoprazole simple pour gérer sa gastrite. Quelques semaines plus tard, lors d’un suivi, elle revient complètement soulagée. La sécrétion de lait a complètement cessé après l’arrêt du médicament.

Cette affaire a démontré que parfois, moins c’est plus. L’observation du langage corporel du patient peut aider les médecins à voir ce que les machines de radiographie sophistiquées ne peuvent pas. Dans l’ère du diagnostic assisté par l’IA, cet événement nous rappelle l’importance de chercher la cause première d’un symptôme alarmant dans l’armoire à médicaments du patient.