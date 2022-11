Le cannabis, plus nuisible pour les poumons que le tabac ?

Une étude canadienne conclut à des taux plus élevés d'inflammation et d'emphysème chez les fumeurs de cannabis.

D’après une étude publiée mardi 15 novembre dans la revue Radiology, fumer du cannabis se révèlerait plus nocif pour les poumons que le tabac.

Les chercheurs de l’Université et de l’hôpital d’Ottawa ont scruté les radiographies des poumons de 56 fumeurs de cannabis, de 57 non-fumeurs et de 33 personnes consommant du tabac entre 2005 et 2020.

Cannabis et tabac : quels résultats ?

Ce qu’ont découvert les scientifiques, ce sont des taux plus importants d’inflammation des voies respiratoires et d’emphysème parmi les fumeurs de cannabis par rapport aux fumeurs de tabac et aux non-fumeurs.

Giselle Revah, radiologue à l’hôpital d’Ottawa, rappelle de prime abord :

La consommation de marijuana est en augmentation et il y a cette idée qu’elle est sans danger, ou qu’elle est plus sûre que les cigarettes.

D’après elle, c’est la façon dont les différents produits sont fumés qui constitue la principale explication de ces résultats :

La marijuana est fumée sans filtre alors que le tabac l’est généralement. Lorsque vous fumez de la marijuana non filtrée, davantage de particules atteignent vos voies respiratoires, s’y déposent et les irritent. La consommation de marijuana est en augmentation et il y a cette idée qu’elle est sans danger, ou qu’elle est plus sûre que les cigarettes.

Une fumée retenue plus longtemps

Et c’est une autre habitude qui vient renforcer cette théorie :

Les gens prennent généralement de plus grosses bouffées de marijuana et gardent la fumée plus longtemps dans leurs poumons, ce qui peut entraîner un plus grand traumatisme au niveau de ces espaces aériens.

Malgré cela, d’autres études devront venir confirmer ce lien. D’abord, car les scientifiques ayant dirigé cette étude nous informent que certains des sujets étudiés fumaient à la fois tabac et cannabis. Ensuite, parce que certaines radiographies des poumons n’ont rien révélé d’utile. Sans compter que l’interdiction du cannabis dans de très nombreux pays ne permet pas à des recherches d’être menées.