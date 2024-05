Le fruit à éviter lors de la prise de médicaments dévoilé

Cette information souligne l’importance d’une communication ouverte avec les professionnels de santé. La consommation de pamplemousse, anodine en soi, peut déboucher sur des complications médicamenteuses imprévues. Soyons donc vigilants et informés.

Il convient également de mentionner certains médicaments anticancéreux, comme le régorafénib et l’olaparib. Pour éviter tout risque, il est recommandé de consulter son médecin et de lire attentivement les notices des médicaments.

De même, certains antidépresseurs ou anxiolytiques peuvent voir leurs effets secondaires majorés par la consommation de pamplemousse. Même un verre de jus de pamplemousse consommé le matin peut avoir un effet sur un médicament pris le soir. Enfin, associé à certains anti-inflammatoires, le pamplemousse peut provoquer des brûlures d’estomac et des reflux gastriques.

En effet, le pamplemousse, que ce soit sous forme de fruit entier ou de jus, peut interagir de manière significative avec certains médicaments. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, le danger ne réside pas dans une éventuelle diminution de l’efficacité du traitement. Au contraire, le pamplemousse peut accroître l’absorption du médicament par l’organisme , augmentant ainsi son efficacité. Ce phénomène peut conduire à une majoration des effets indésirables, comme l’indique l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé). Cette interaction est principalement due aux “furanocoumarines”, substances contenues en grande quantité dans la partie blanche du fruit, sous l’écorce.

