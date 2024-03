Le mystère des myoclonies, ces secousses avant l’endormissement qui affectent de nombreux Français

Il vous est probablement déjà arrivé de ressentir des secousses musculaires brèves et soudaines juste avant de vous endormir. Ces spasmes involontaires, assez courants, sont appelés myoclonies. Avez-vous déjà ressenti ces soubresauts nocturnes ?

Le mystère des sursauts nocturnes

Imaginez-vous, sur le point de vous endormir, lorsque soudainement votre corps sursaute, telle une décharge électrique. Ce phénomène, que vous avez sûrement déjà vécu, est appelé myoclonie, une contraction musculaire brusque et involontaire.

Myoclonie : une visite inattendue de Morphée

Les myoclonies surviennent généralement durant les premières minutes du sommeil. Elles peuvent se manifester au niveau des bras, des jambes et du torse, provoquant parfois un réveil soudain. Bien qu’elles soient le plus souvent bénignes et dites physiologiques, elles peuvent surprendre et perturber notre endormissement.

Les facteurs déclenchants

Différents facteurs peuvent déclencher ces secousses. Parmi eux, une fatigue intense ou des tensions mentales sont couramment incriminées. En effet, lorsque notre esprit est en état d’alerte au moment du coucher, il peut envoyer des signaux à nos muscles pour qu’ils restent actifs. De plus, la pratique d’un sport avant le coucher, la consommation de boissons caféinées ou alcoolisées, ainsi que la prise de certains médicaments peuvent également favoriser ce phénomène.

Il est important de noter que si les myoclonies sont généralement sans danger, elles peuvent dans de rares cas être le signe d’un problème de santé sous-jacent. Si vous constatez une récurrence de ces secousses, n’hésitez pas à consulter votre médecin.