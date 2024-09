Le signe révélateur : Comment déceler un problème de glucose

Il existe néanmoins des signes qui peuvent nous alerter. Parmi ceux-ci, on retrouve des gonflements du visage, des fringales fréquentes, des inflammations ou encore une fatigue constante. « Si vous répondez oui à une seule de ces affirmations, il se pourrait déjà que le glucose pose problème », annonce l’endocrinologue-nutritionniste.

Cependant, une consommation excessive de sucres peut perturber cet équilibre. Les pics de glycémie qui en résultent peuvent affecter notre énergie, notre humeur et notre poids. « Un excès de glucose abîme les vaisseaux sanguins, les nerfs, les yeux, le cœur, les reins, la peau et provoque des inflammations », avertit le Dr Nys. Pourtant, il n’est pas toujours facile de détecter un taux de glucose instable.

Le métabolisme du glucose est un processus continu. Lorsque nous mangeons, notre taux de glucose monte, puis descend grâce à l’insuline. Ce cycle se répète à chaque repas. Si nous maintenons une bonne hygiène de vie, « la courbe monte et descend telle une vague harmonieuse », décrit le Dr Nys. C’est le reflet de notre approvisionnement en « carburant ».

Notre endocrinologue affirme que ce signe est typique, et ce, même en l'absence de prise de sang. Que pouvons-nous en déduire d'autre?

