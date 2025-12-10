Les chauffages ont un impact réel sur l’asthme, explications

Alors que les températures chutent et que l’utilisation des chauffages domestiques augmente, des spécialistes s’inquiètent de leur impact potentiel sur la santé respiratoire. Plusieurs experts alertent sur le risque d’aggravation de l’asthme lié à certains appareils de chauffage.

Tl;dr Les chauffages peuvent aggraver l’asthme selon leur type.

Humidité et ventilation sont cruciales pour réduire les risques.

Poussières et polluants intérieurs jouent un rôle central.

Hiver : chauffage et asthme, une cohabitation sous tension

Lorsque le froid s’installe, la tentation de se réfugier dans une pièce bien chauffée devient irrésistible. Pourtant, pour les personnes atteintes d’asthme ou de troubles respiratoires, actionner le radiateur n’est pas toujours synonyme de confort. L’air chaud ne rime pas systématiquement avec soulagement ; au contraire, il peut devenir source d’irritations, voire déclencher des crises. À mesure que les températures chutent, les signalements de difficultés respiratoires ou de toux augmentent dans de nombreux foyers.

Pourquoi certains chauffages aggravent-ils l’asthme ?

Il faut distinguer les différents types d’appareils de chauffage. Ceux à combustion — poêles à bois, cheminées ouvertes, appareils à gaz non raccordés (unflued gas heaters) — diffusent des polluants comme le dioxyde d’azote, le monoxyde de carbone ou des particules fines. Des substances reconnues pour provoquer des inflammations chez les personnes vulnérables : « ces appareils augmentent significativement la fréquence et la gravité des symptômes respiratoires », confirme une étude clinique publiée en 2016 sur PMC.

Mais même les radiateurs électriques ne sont pas exempts de tout reproche. S’ils n’émettent pas de gaz toxiques, ils modifient radicalement l’humidité intérieure. Un air trop sec fragilise la muqueuse bronchique, accentuant la sensibilité aux poussières en suspension. Or, chaque mise en route du chauffage libère dans l’air domestique un cocktail d’allergènes : acariens dissimulés dans les moquettes, peluches d’animaux ou spores de moisissure présentes sur vêtements et textiles hivernaux.

Sécurité respiratoire : bons gestes et choix adaptés

L’expérience montre que quelques ajustements suffisent souvent à limiter l’impact négatif du chauffage sur la santé pulmonaire :

Aérez régulièrement , même par temps froid, pour renouveler l’air intérieur.

, même par temps froid, pour renouveler l’air intérieur. Maintenez une humidité adéquate , via un humidificateur ou simplement un bol d’eau près du radiateur.

, via un humidificateur ou simplement un bol d’eau près du radiateur. Dépoussiérez soigneusement autour des appareils et sur les filtres.

autour des appareils et sur les filtres. Privilégiez les radiateurs électriques sans soufflerie excessive, ou mieux encore, ceux équipés de filtres HEPA si possible.

Certaines populations doivent redoubler de prudence : enfants, personnes âgées ou sujets souffrant déjà d’une maladie respiratoire chronique supportent mal ces variations d’air.

À retenir : chaleur maîtrisée et air purifié avant tout

Le véritable adversaire n’est pas tant la chaleur elle-même que l’environnement qu’elle façonne. Entre sécheresse ambiante, accumulation de poussières et émissions invisibles des appareils vétustes, il revient à chacun d’adapter son intérieur. Avec une vigilance accrue quant au choix du chauffage et quelques précautions simples, concilier confort hivernal et santé respiratoire reste à portée… sans sacrifier ni chaleur ni souffle.