Les effets sur votre corps si vous mâchez un clou de girofle chaque jour

Quels sont les effets sur votre corps si vous adoptez l'habitude de mâcher un clou de girofle chaque jour ?

Tl;dr Les clous de girofle possèdent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.

Leur consommation quotidienne peut protéger contre les infections et améliorer la santé dentaire.

Ils contribuent également à la santé du foie et à la régulation de la glycémie.

Une épice aux multiples vertus : le clou de girofle

Faire de petits changements alimentaires peut avoir un impact considérable sur notre santé. Un exemple frappant est l’ajout d’un simple clou de girofle à notre régime. Cette petite épice, en plus de donner du goût à nos plats, est une véritable mine de nutriments qui renforcent notre organisme et nous protègent contre diverses maladies.

Un réservoir d’antioxydants

Le clou de girofle est un véritable concentré d’antioxydants. Il contient des flavonoïdes, des composés phénoliques et de l’eugénol, qui protègent les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, réduisent l’inflammation et luttent contre le stress oxydatif. En prévenant les maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiaques et les troubles neurologiques, l’utilisation régulière de clous de girofle peut favoriser une santé globale optimale.

Une protection contre les infections

L’eugénol, le principal composé actif du clou de girofle, possède des propriétés antiseptiques, antibactériennes et antifongiques. Cet « huile de girofle », comme on l’appelle souvent, peut vous protéger contre les maladies causées par diverses espèces. De plus, une étude publiée dans le Journal of Trace Elements and Minerals a montré que l’huile essentielle de clou de girofle peut augmenter le nombre de globules blancs, suggérant ainsi que la consommation de clous de girofle pourrait renforcer votre système immunitaire.

Des dents saines

Grâce à leurs propriétés analgésiques, les clous de girofle sont souvent utilisés dans les produits de soins buccaux pour réduire les maux de dents et combattre les bactéries orales. Le NIH a même rapporté que les dents traitées avec de l’huile de clou de girofle présentaient moins de décalcification que les dents témoins.

Un allié pour le foie et le contrôle du sucre dans le sang

Les boutons de clou de girofle séchés ont montré des propriétés hépatoprotectrices. Ils améliorent la santé du foie en favorisant la formation de nouvelles cellules, en détoxifiant le foie et en le protégeant grâce à divers composés actifs tels que l’eugénol et le thymol. De plus, l’extrait de clou de girofle agit de manière similaire à l’insuline, l’hormone qui régule la glycémie. Des études suggèrent qu’une consommation quotidienne de un à trois grammes de clou de girofle peut aider les personnes atteintes de diabète de type 2 à contrôler leurs taux de glucose, de lipides et de cholestérol.