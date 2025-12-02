Les en-cas sans sucre pourraient nuire à la santé de votre foie

Les collations étiquetées sans sucre, souvent perçues comme plus saines, pourraient en réalité présenter des risques pour le foie. Des recherches récentes alertent sur les effets indésirables de certains édulcorants artificiels sur la santé hépatique.

Tl;dr Sorbitol peut contribuer à la maladie du foie gras.

Même « sans sucre » n’est pas toujours inoffensif.

Les bactéries intestinales jouent un rôle clé.

Sorbitol, l’alternative sucrée remise en question

Depuis des années, l’engouement pour les produits « sugar-free » et « low-calorie » n’a fait que croître, dopé par la montée des cas de diabète et autres maladies dites de mode de vie. Beaucoup, pensant bien faire, optent pour des édulcorants comme le sorbitol, croyant y trouver une option plus saine que le sucre raffiné. Pourtant, une équipe de chercheurs américains remet aujourd’hui cette certitude en cause.

Quand le sorbitol rejoint le banc des accusés

La récente étude menée par Gary Patti à la Washington University de St. Louis fait l’effet d’un pavé dans la mare : elle démontre que le sorbitol, couramment présent dans les barres protéinées, chewing-gums et même certains sirops antitussifs, peut être transformé dans le foie en un dérivé du fructose. Or, ce dernier est déjà identifié comme un acteur majeur de la maladie du foie gras non alcoolique (stéatose hépatique), qui touche près d’un adulte sur trois dans le monde.

Les données issues d’expérimentations menées sur des modèles animaux révèlent ainsi un phénomène inattendu : même après un repas ordinaire, les niveaux de glucose dans l’intestin suffisent à enclencher la production naturelle de sorbitol. Si les bonnes bactéries intestinales sont au rendez-vous, ce sorbitol est rapidement dégradé ; sinon, il file droit vers le foie où il subit sa transformation problématique.

L’illusion des alternatives sans sucre

L’enquête rappelle aussi que l’évitement total du sucre – et de ses remplaçants – s’avère compliqué. De nombreux produits industriels combinent plusieurs édulcorants pour renforcer leur attrait « sain ». D’ailleurs, même les chercheurs ont constaté la présence surprise de sorbitol dans leurs propres snacks favoris. Les affirmations jusque-là rassurantes sur les polyols – ces alcools de sucre réputés inoffensifs – se voient ainsi sérieusement ébranlées.

Pour rendre la lecture plus claire, voici ce qu’il faut retenir :

Sorbitol : désormais soupçonné d’être métabolisé en fructose nocif pour le foie.

désormais soupçonné d’être métabolisé en fructose nocif pour le foie. Bactéries intestinales : leur présence ou absence change la donne métabolique.

leur présence ou absence change la donne métabolique. Stéatose hépatique : menace possible même chez les consommateurs prudents.

L’appel à la prudence… et à la recherche

Difficile d’ignorer ces nouvelles données : le sorbitol, loin d’être anodin, invite désormais à plus de vigilance quant aux promesses « sans sucre » qui fleurissent dans nos rayons. Les auteurs appellent cependant à approfondir encore ces mécanismes, notamment sur le rôle exact du microbiote dans l’élimination du sorbitol. En attendant mieux, prudence donc devant les étiquettes trop rassurantes…