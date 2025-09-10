Un seul soda quotidien pourrait nuire à votre foie et réduire votre espérance de vie

Un gastro-entérologue alerte sur les risques liés à la consommation quotidienne de sodas : même une seule canette par jour pourrait nuire au foie et réduire l’espérance de vie en bonne santé, selon ses observations récentes.

Tl;dr Un soda par jour abîme discrètement le foie.

Les jeunes adultes sont de plus en plus touchés.

Réduire les sodas protège la santé à long terme.

Sodas : le risque silencieux pour le foie

Il n’est pas rare de voir des jeunes adultes, jusque-là convaincus d’être en parfaite santé, recevoir un diagnostic de maladie du foie gras métabolique (MASLD). Le phénomène, longtemps associé aux personnes âgées, s’est déplacé vers des tranches d’âge plus jeunes, et ce, principalement à cause de la hausse fulgurante de la consommation de sodas sucrés et d’aliments transformés. Pourtant, cette menace demeure largement invisible. Selon la gastro-entérologue Dr Vivian Asamoah, même une canette par jour suffit à enclencher un processus insidieux : « Le foie ne prévient jamais assez tôt ; quand on ressent les premiers symptômes, les dégâts sont déjà bien avancés. »

L’ennemi numéro un : le fructose

Pourquoi cette boisson anodine devient-elle si problématique ? L’explication se trouve dans sa teneur élevée en fructose. Contrairement au glucose utilisé par différents organes, le fructose est presque exclusivement métabolisé par le foie. Cette surcharge favorise l’accumulation de graisse et peut entraîner :

MALSD (foie gras) : infiltration lente, mais constante de lipides dans l’organe.

infiltration lente, mais constante de lipides dans l’organe. Fibrose : apparition de cicatrices irréversibles qui entravent son bon fonctionnement.

apparition de cicatrices irréversibles qui entravent son bon fonctionnement. Inflammation chronique : accélération du déclin et augmentation des risques sur le long terme.

Des études récentes publiées dans le World Journal of Gastroenterology démontrent qu’à peine cinq à sept ans de consommation quotidienne suffisent pour amorcer ces changements dangereux. À terme, sans réaction, la progression peut mener jusqu’à la cirrhose ou même une insuffisance hépatique.

Prévention : de petits choix aux grands effets

À l’heure où des traitements innovants voient le jour – comme l’introduction récente d’un médicament GLP-1 pour traiter la MASLD avec fibrose –, la prévention reste pourtant l’arme la plus efficace. Changer quelques habitudes suffit parfois à inverser la tendance. La docteure Asamoah conseille ainsi d’opter plutôt pour :

De l’eau ou eau pétillante, sans sucres ajoutés.

Du thé ou café non sucrés, sources d’antioxydants.

Des eaux infusées aux fruits ou aux herbes.

Ces alternatives allègent significativement l’apport en sucre, soutiennent le métabolisme et réduisent les risques globaux pour la santé. Car finalement, choisir une boisson moins sucrée n’épargne pas seulement le foie : cela stabilise aussi l’énergie au quotidien et protège contre d’autres maladies chroniques.

L’avertissement discret, mais crucial des spécialistes

Derrière chaque geste anodin se cache parfois une conséquence durable. L’avertissement lancé par les experts s’adresse donc particulièrement aux jeunes générations : il est encore temps d’agir avant que ces maux silencieux ne deviennent irréversibles.