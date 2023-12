Les médicaments bientôt vendus à l’unité en 2024 ?

Le 27 septembre dernier, l'Assemblée a reçu le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2024, qui a été définitivement adopté le 4 décembre. Il inclut une mesure phare : la distribution unitaire de certains médicaments souvent en rupture de stock en France. Quels pourraient être les impacts de cette mesure ?

Le 27 septembre dernier, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2024 a été introduit à l’Assemblée, avant d’être définitivement adopté le 4 décembre. Une de ses mesures phares : face à la pénurie récurrente de certains médicaments, leur distribution se fera désormais à l’unité.

Cette disposition concerne des médicaments régulièrement en rupture de stock en France. Ainsi, les professionnels de santé devront délivrer à l’unité des médicaments tels que l’amoxicilline, des corticoïdes, ou encore le paracétamol, dont la disponibilité a posé problème lors de la triple épidémie de grippe, Covid-19 et bronchiolite de l’hiver 2022. Les pharmaciens devront adapter leur pratique et délivrer la “quantité adaptée” plutôt qu’une boite entière.

Le PLFSS 2024 prévoit également l’obligation de réaliser un test rapide d’orientation diagnostique pour la délivrance de certains antibiotiques. Le but est de vérifier que le patient souffre bien d’une infection d’origine bactérienne avant que son pharmacien lui délivre un antibiotique.

Enfin, en cas de tensions d’approvisionnement, le ministre de la Santé pourra limiter, voire interdire, la prescription de certains traitements par téléconsultation.

L’avis de la rédaction

Nous saluons ces mesures qui permettront d’optimiser la distribution de médicaments et de lutter contre la pénurie. Cependant, il semble essentiel de veiller à la mise en place effective de ces dispositions et à leur acceptation par les professionnels de santé et les patients.