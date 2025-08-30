Les raisons biologiques de la prise de poids chez les seniors et les moyens d’y remédier

Avec l’âge, la prise de poids devient plus fréquente, un phénomène largement influencé par des facteurs biologiques. Comprendre ces mécanismes permet d’adopter des stratégies efficaces pour mieux contrôler son poids au fil des années.

Tl;dr Le métabolisme ralentit avec l’âge, favorisant la prise de poids.

Le stockage des graisses change, surtout au niveau abdominal.

L’activité physique et l’alimentation peuvent limiter ces effets.

Comprendre le poids qui augmente avec l’âge : une question de métabolisme

Prendre du poids en vieillissant n’est pas qu’une affaire de mode de vie. C’est un phénomène bien plus complexe, où le corps lui-même se transforme silencieusement. À mesure que les années passent, notre organisme devient moins efficace pour gérer les réserves de graisse : c’est ce que révèle une étude menée par le Karolinska Institutet et publiée dans la revue Nature Medicine. Selon ces travaux, le processus de « lipid turnover », c’est-à-dire la capacité des cellules adipeuses à stocker puis libérer les lipides, ralentit significativement avec l’âge.

L’impact d’un métabolisme au ralenti sur la silhouette

Ce phénomène a des conséquences concrètes. Même en gardant la même alimentation et le même niveau d’activité physique, la graisse tend à s’accumuler plus facilement avec les années. En cause ? Un métabolisme basal qui baisse inexorablement : le corps brûle alors moins de calories au repos. Résultat, sans ajustement alimentaire ou sportif, la balance penche progressivement du mauvais côté.

Les chercheurs suédois ont suivi pendant treize ans 54 hommes et femmes. Ils ont observé que ceux qui n’avaient pas réduit leurs apports caloriques prenaient en moyenne 20 % de poids supplémentaire. Ce constat explique pourquoi tant d’adultes s’étonnent de grossir sans pour autant changer leurs habitudes.

Graisse abdominale, hormones et muscle : une triple équation difficile à résoudre

Avec l’âge, non seulement la graisse se stocke différemment — notamment au niveau du ventre — mais plusieurs autres facteurs biologiques entrent en jeu :

Baisse progressive des hormones comme l’œstrogène chez la femme et la testostérone chez l’homme.

Perte musculaire ( sarcopénie ) estimée entre 3 et 8 % chaque décennie après 30 ans.

) estimée entre 3 et 8 % chaque décennie après 30 ans. Tendance à un mode de vie plus sédentaire ou moins actif.

Ce cocktail favorise la prise de poids abdominale — reconnue comme facteur majeur de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2.

Ajuster son mode de vie pour mieux contrôler son poids

Rien n’oblige cependant à subir cette évolution. Si l’on ne peut agir sur le temps qui passe ni sur ses effets hormonaux, il reste possible d’en limiter les impacts. Réduire modestement ses apports caloriques, adopter une alimentation riche en protéines pour préserver sa masse musculaire, pratiquer régulièrement une activité physique mêlant endurance et musculation… Autant d’actions simples, mais efficaces. Sans oublier l’importance du sommeil et du contrôle du stress, tous deux liés aux mécanismes hormonaux impliqués dans le stockage des graisses.

Bien entendu, toute démarche visant à modifier ses habitudes doit s’accompagner d’un suivi médical personnalisé : chaque cas étant unique, seul un professionnel saura conseiller au mieux sur la gestion du poids avec l’âge.