L’exercice comme remède ultime contre la gueule de bois ?

Une nouvelle étude dévoile le remède ultime à la gueule de bois : le sport !

Tl;dr L’exercice régulier peut réduire la sévérité des gueules de bois.

L’activité physique modère la réponse à la douleur, améliore le sommeil et le métabolisme.

L’exercice n’est pas un remède contre la gueule de bois, mais peut la rendre plus supportable.

L’exercice régulier : une solution contre la gueule de bois ?

Nous avons tous connu ce sentiment : une soirée de plaisir qui se transforme en matinée de regret, avec un mal de tête, des nausées et de la fatigue. Si de nombreux soi-disant « remèdes » contre la gueule de bois circulent, une récente étude suggère que l’exercice régulier pourrait être la clé pour soulager ces matins difficiles.

Une étude révélatrice

L’étude, publiée dans la revue Addictive Behaviours, a impliqué 1,676 étudiants universitaires qui ont connu au moins une gueule de bois au cours des trois derniers mois. Tous les participants faisaient au moins 30 minutes d’activité physique modérée par semaine et ont rempli des questionnaires en ligne évaluant leurs habitudes de consommation d’alcool, leurs niveaux d’activité physique et la fréquence et la gravité des symptômes de gueule de bois.

Les bienfaits de l’exercice face à la gueule de bois

Les résultats ont indiqué une association significative entre l’activité physique et les symptômes de la gueule de bois. Il est peu surprenant que les personnes qui consommaient plus d’alcool aient des gueules de bois plus fréquentes et plus sévères. Cependant, ces associations étaient réduites chez les personnes qui pratiquaient une activité physique intense, telle que la course, suggérant que des niveaux plus élevés d’exercice pourraient réduire la gravité des symptômes de la gueule de bois.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Plusieurs mécanismes pourraient aider à expliquer pourquoi l’activité physique pourrait atténuer les symptômes de la gueule de bois. D’une part, l’exercice déclenche la libération d’endorphines, des hormones produites par le cerveau qui servent d’antidouleurs naturels. D’autre part, l’exercice régulier est lié à de meilleurs schémas de sommeil en aidant à réguler le rythme circadien. Enfin, l’activité physique régulière contribue à une meilleure santé métabolique, ce qui peut faciliter le traitement efficace de l’alcool.