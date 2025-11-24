L’heure à laquelle vous prenez votre petit-déjeuner pourrait influencer la santé de votre cœur

L’heure à laquelle on prend son premier repas de la journée pourrait influencer le bon fonctionnement du cœur. Des recherches récentes s’intéressent à l’impact du moment du petit-déjeuner sur les facteurs de risque cardiovasculaire.

Tl;dr Repas tardifs augmentent le risque de maladies cardiovasculaires.

Rythme circadien et sensibilité à l’insuline sont impliqués.

Manger tôt et sainement favorise la santé cardiaque.

Horaires des repas : un facteur sous-estimé du risque cardiovasculaire

Les habitudes alimentaires, on le savait déjà, pèsent lourd dans la balance de la santé cardiaque. Mais une étude française publiée en 2023 met en lumière un aspect bien moins évoqué : l’heure à laquelle nous prenons nos repas. Menée auprès de plus de 103 000 adultes, principalement des femmes issues de la cohorte NutriNet-Santé, cette recherche pointe du doigt un lien significatif entre repas tardifs et risque accru d’accidents cardiovasculaires. Concrètement, prendre son petit-déjeuner après 9 h augmenterait le risque de maladie cardiaque. Même constat pour le dîner après 21 h, associé à une hausse de 28 % du risque d’affections cérébrovasculaires par rapport à un repas pris avant 20 h.

Rythme biologique, insuline et métabolisme : ce qui se joue dans l’assiette… et dans l’horloge interne

Au fil des années, plusieurs études avaient déjà soulevé les effets négatifs du « saut » du petit-déjeuner sur la santé métabolique. Cependant, selon le Dr Bernard Srour, l’un des auteurs de l’étude, « on connaît encore mal le lien entre horaires alimentaires et maladies cardiovasculaires ». Pourtant, tout semble indiquer que notre rythme circadien, véritable chef d’orchestre de nos fonctions physiologiques – tension artérielle, sécrétion hormonale ou encore gestion du glucose –, est directement influencé par nos horaires de repas.

L’une des conséquences majeures : la diminution de la sensibilité à l’insuline. Notre organisme utilise mieux le sucre consommé le matin qu’en fin de journée. Des repas décalés provoquent une moins bonne assimilation du glucose, pouvant ouvrir la voie à une inflammation chronique ou une hypertension. De plus, consommer un dîner tardif – alors que la mélatonine atteint son pic – freine le métabolisme nocturne et favoriserait prise de poids et troubles vasculaires.

Des comportements associés, mais des limites à considérer

L’analyse ne va toutefois pas sans nuances. Il s’agit ici d’une corrélation plutôt que d’un lien direct avéré : les personnes mangeant plus tard avaient aussi davantage tendance à fumer, consommer plus d’alcool ou se coucher tard – autant d’habitudes défavorables pour le cœur.

Mieux manger et choisir ses horaires : conseils pratiques pour protéger son cœur

Pour optimiser sa santé cardiovasculaire, il est recommandé non seulement d’adopter un régime riche en fruits, légumes, céréales complètes et poissons – à l’image du régime méditerranéen ou DASH –, mais aussi de privilégier des horaires réguliers et précoces. Voici quelques recommandations issues des experts :

Manger tôt le matin ; éviter les repas copieux après 20 h.

Limiter sel, sucres ajoutés et alcool.

S’appuyer sur des aliments peu transformés.

Si un écart reste possible ponctuellement, c’est la régularité – tant dans l’assiette que sur l’horloge – qui soutient durablement notre santé cardiaque.