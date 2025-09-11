L’hypertension infantile doublerait le risque de décès cardiaque à l’âge adulte, selon une étude

Selon une nouvelle étude, les enfants souffrant d’hypertension artérielle pourraient faire face à un risque accru de décès cardiaque à l’âge adulte, avec une augmentation estimée à 50 % de ce danger dès la moitié de leur vie.

Tl;dr Hypertension infantile accroît le risque cardiaque à l’âge adulte.

Même une légère élévation du taux est préoccupante.

Dépistage précoce : essentiel pour la prévention.

Le poids des chiffres : l’hypertension débute tôt

Au fil des ans, la croyance selon laquelle l’hypertension serait une affaire d’adultes vacille. Une étude présentée lors des sessions scientifiques de l’American Heart Association à Baltimore et publiée dans le JAMA bouleverse nos certitudes : la pression artérielle élevée, même dès sept ans, façonne déjà le destin cardiovasculaire. Les résultats ? Un risque de mortalité cardiaque précoce majoré de 40 à 50 % pour les enfants concernés.

Un lien persistant sur plusieurs décennies

L’enquête s’est appuyée sur les archives impressionnantes du Collaborative Perinatal Project (CPP), qui avait suivi plus de 38 000 enfants américains nés entre 1959 et 1965. Les chercheurs ont relié les mesures de tension artérielle prises à sept ans aux causes de décès des participants jusqu’en 2016, soit un suivi d’une rare ampleur. Sur plus de 38 000 sujets, près de 3 000 étaient décédés, dont plus de 500 à la suite d’un événement cardiovasculaire.

Les analyses révèlent que le danger n’attend pas le seuil officiel d’hypertension. Dès que la tension s’élève légèrement – même sans franchir ce fameux seuil – le risque grimpe :

40 % d’augmentation pour les enfants au-dessus du 90e percentile,

d’augmentation pour les enfants au-dessus du 90e percentile, 50 % lorsque l’on dépasse le 95e percentile.

Plus troublant encore, ces corrélations persistent même entre frères et sœurs ayant grandi dans un environnement similaire. L’enfant avec la tension la plus haute affiche un risque accru d’événement cardiaque à l’âge adulte, indépendamment des antécédents familiaux.

Dépister pour agir tôt : un enjeu négligé

Un constat saisissant émerge : peu d’enfants présentent des symptômes décelables. Les recommandations actuelles de l’American Academy of Pediatrics, qui préconisent une surveillance annuelle dès trois ans, restent trop souvent ignorées ou minimisées par familles et soignants. Pourtant, détecter tôt une anomalie permettrait d’agir par des leviers simples : alimentation équilibrée, activité physique régulière, réduction du sel et gestion du stress.

Nouvelles perspectives sur la prévention cardiaque

Ce travail impose une nouvelle approche de la prévention. Les spécialistes interrogés insistent : « L’hypertension ou une pression élevée chez l’enfant peut augmenter le risque de décès de 40 % à 50 % sur cinq décennies », résume la Dre Alexa Freedman (Northwestern University’s Feinberg School of Medicine). La recherche alerte ainsi parents et médecins : surveiller la pression artérielle n’est plus un choix mais un impératif pour préserver la santé cardiaque dès le plus jeune âge.

Bien sûr, certaines limites existent — comme la diversité restreinte du panel étudié ou l’absence de mesures répétées dans le temps — mais l’ampleur du suivi et la robustesse des méthodes donnent du poids à ce signal d’alerte. Le cœur se joue aussi dans les premières années ; il serait dommage de l’oublier.