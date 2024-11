Lien entre les bosses sur les paupières et la santé cardiaque, un danger caché ?

Découvrez comment des bosses sur les paupières peuvent cacher un danger insoupçonné pour la santé de votre cœur.

Tl;dr Le xanthélasma, des bosses jaunâtres autour des yeux, peut indiquer des problèmes de santé.

Ces dépôts de cholestérol peuvent signaler des niveaux élevés de cholestérol et un risque de maladie cardiovasculaire.

Le xanthélasma est souvent associé à des conditions qui affectent le métabolisme du cholestérol.

Le xanthélasma : un indicateur de risques de santé

Il est courant de voir des bosses de couleur chair ou jaunâtres autour des yeux. Bien qu’elles soient souvent perçues comme un problème cosmétique, elles peuvent en réalité signaler des problèmes de santé plus graves. Ces dépôts remplis de cholestérol, appelés médicalement xanthélasma, peuvent être des indicateurs de niveaux élevés de cholestérol et de risques potentiels de maladies cardiovasculaires.

Comprendre le xanthélasma

Le xanthélasma est une plaque molle et jaunâtre qui apparaît sur ou autour des paupières. Il est plus courant chez les adultes d’âge moyen et plus âgés et peut se manifester chez les personnes ayant des niveaux élevés de cholestérol à faible densité (LDL) ou de triglycérides. Ces lipides, ou dépôts graisseux, s’accumulent dans la peau et causent ces bosses visibles. Bien qu’ils soient indolores et ne causent généralement aucun inconfort, leur présence peut être un signe de l’accumulation des mêmes lipides ailleurs dans le corps, y compris dans les artères, conduisant à l’athérosclérose, un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques.

Xanthélasma et risque cardiovasculaire

Des études montrent que le xanthélasma est plus qu’un simple problème esthétique. En effet, il est parfois associé à un risque accru de maladie cardiaque. Les personnes qui développent ces dépôts auront probablement un niveau de cholestérol élevé. Par conséquent, le dépôt lui-même est un indicateur précoce d’un déséquilibre des niveaux de lipides. À des niveaux élevés de lipides, l’effet sur les vaisseaux sanguins peut être ressenti et observé même dans la peau.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Prévenir les risques liés au xanthélasma

Les bosses jaunâtres près des yeux nécessitent une consultation médicale. Les niveaux élevés de cholestérol doivent être diagnostiqués tôt, car une gestion appropriée préviendra de possibles complications cardiovasculaires. En plus des contrôles de cholestérol, des tests de pression artérielle et de glucose sanguin doivent être effectués pour déterminer si la santé cardiovasculaire est affectée.

Les changements de mode de vie peuvent grandement réduire le risque cardiovasculaire chez les personnes diagnostiquées avec un xanthélasma et un taux de cholestérol élevé. Certains de ces changements comprennent des modifications alimentaires, telles que la réduction des graisses saturées et trans et l’augmentation des fruits, légumes et céréales complètes, qui aident à gérer les niveaux de cholestérol. L’exercice et la gestion du poids sont également très efficaces. Dans certains cas, des médicaments réduisant le cholestérol comme les statines peuvent être prescrits. Le xanthélasma peut également être éliminé cosmétiquement par des traitements comme le laser, la cryothérapie ou la chirurgie, mais il réapparaîtra probablement à moins que les niveaux de cholestérol ne soient réduits.

Bien que le xanthélasma soit bénin et inoffensif de nature, il peut être un indicateur de risque cardiovasculaire. Un taux de cholestérol élevé doit être diagnostiqué et traité pour prévenir les maladies cardiaques. Les petites bosses apparemment insignifiantes autour des yeux devraient inciter les gens à surveiller et à gérer leur santé cardiaque, réduisant ainsi le risque de conséquences plus graves comme les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux.