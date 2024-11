L’impact des nuits claires et des jours sombres sur le risque de mortalité

Comment des nuits plus claires et des jours plus sombres peuvent sérieusement augmenter le risque de mortalité ?

Tl;dr Trop de lumière la nuit et pas assez le jour augmente le risque de mortalité précoce.

Les habitudes modernes perturbent notre relation naturelle avec la lumière.

Éviter la lumière nocturne et chercher la lumière diurne pourrait favoriser la santé et la longévité.

Des habitudes modernes néfastes pour la santé

Il semblerait que notre mode de vie moderne, caractérisé par une exposition excessive à la lumière pendant la nuit et un manque de lumière naturelle pendant la journée, puisse nous conduire à une mort prématurée. C’est le constat alarmant que dressent des chercheurs internationaux dans une nouvelle étude, qui vient renforcer les connaissances existantes sur les liens entre lumière artificielle et risques pour la santé.

Les conséquences d’une exposition inadaptée à la lumière

« L’exposition à des nuits plus lumineuses et des jours plus sombres peut perturber nos rythmes circadiens », explique l’auteur principal de l’étude, le scientifique du sommeil Sean Cain, de l’Université Flinders en Australie. « Cette perturbation est connue pour entraîner divers problèmes de santé, comme le diabète, l’obésité, les maladies cardiovasculaires, les problèmes de santé mentale et augmenter le risque de mort. »

La recherche a porté sur les dossiers de 88 905 personnes ayant porté des capteurs de lumière pendant une semaine. Leurs données de santé ont ensuite été suivies pendant environ huit ans.

Des statistiques préoccupantes

Les chiffres bruts sont édifiants : une exposition à des niveaux élevés de lumière la nuit est associée à une augmentation de 21 à 34 % du risque de décès, tandis qu’une exposition à de fortes quantités de lumière du jour pendant la journée est liée à une diminution de 17 à 34 % du risque de décès.

Que faire pour améliorer notre exposition à la lumière ?

Heureusement, cette problématique n’est pas insurmontable. En effet, chercher à s’exposer davantage à la lumière du jour et à éviter la lumière la nuit est un geste à la portée de tous. « Nos résultats montrent clairement que l’évitement de la lumière nocturne et la recherche de la lumière diurne peuvent favoriser une santé optimale et une longévité accrue, et cette recommandation est facile, accessible et économique », ajoute le scientifique du sommeil Andrew Phillips, également de l’Université Flinders.