Mal de dos ou hernie discale : comment distinguer ces deux affections ?

Douleurs dorsales et hernie discale présentent des symptômes parfois similaires, mais leurs origines et traitements diffèrent. Savoir distinguer une simple lombalgie d’une hernie discale permet d’adopter la prise en charge la plus adaptée et d’éviter les complications.

Tl;dr La douleur lombaire est souvent bénigne, mais pas toujours.

Hernie discale : douleurs irradiantes et symptômes neurologiques.

Consultez si faiblesse, engourdissement ou troubles persistants.

Quand le mal de dos cache autre chose

Les douleurs dorsales touchent une part considérable de la population mondiale, quels que soient l’âge ou le mode de vie. Si la majorité des cas découlent de simples tensions musculaires ou d’une mauvaise posture – des situations qui s’arrangent généralement avec un peu de repos et d’attention –, il arrive parfois que ces maux soient le symptôme d’un trouble bien plus sérieux : la hernie discale. Or, trop souvent, on confond les manifestations de cette dernière avec celles d’un banal mal de dos, ce qui retarde l’accès aux soins adaptés.

Douleur banale ou alerte sérieuse ?

Distinguer une douleur musculaire ordinaire d’une atteinte discale n’est pas si évident. Dans le premier cas, l’inconfort reste souvent localisé au bas du dos ou entre les omoplates et se traduit par une sensation diffuse ou des spasmes. Un simple mouvement, une mauvaise ergonomie au travail, un effort trop intense… et la douleur surgit, mais elle finit par céder avec quelques jours de récupération et quelques étirements. En revanche, une hernie discale survient lorsque la partie molle d’un disque vertébral fait saillie vers l’extérieur et vient comprimer un nerf. Là, les symptômes changent radicalement : la douleur irradie tout au long du trajet nerveux – jusqu’à la jambe dans le cas d’une sciatique, voire jusqu’au bras pour les hernies cervicales – accompagnée parfois d’engourdissements, de picotements, voire d’une réelle faiblesse musculaire.

Savoir réagir et identifier les signes d’alerte

Comment différencier rapidement ces deux situations ? Certains indices ne trompent pas :

Douleur centrale et améliorée par le mouvement : plutôt musculaire.

et améliorée par le mouvement : plutôt musculaire. Douleur vive, brûlante ou électrique irradiant dans un membre : suspicion de hernie discale.

: suspicion de hernie discale. Troubles neurologiques (fourmillements, perte de force) : consultation rapide indispensable.

D’autant que certains signes imposent une prise en charge médicale sans délai : perte de contrôle urinaire ou fécal (signe possible du syndrome de la queue de cheval), douleurs intenses après un traumatisme, fièvre inexpliquée ou amaigrissement soudain.

Prévenir plutôt que guérir : conseils pratiques

Face à ces risques, quelques mesures simples permettent de limiter l’apparition des douleurs dorsales et des complications : veiller à adopter une bonne posture (au bureau comme à la maison), renforcer sa sangle abdominale avec des exercices réguliers, soulever les charges lourdes en pliant les genoux plutôt qu’en courbant le dos… et surtout éviter l’immobilisme prolongé. Prendre le temps de bouger toutes les heures prévient bien des désagréments.

Pour finir, rappelons que si la plupart des maux de dos cèdent spontanément, toute douleur persistante associée à des troubles neurologiques doit conduire à consulter un spécialiste sans tarder. Car derrière un simple mal de dos peut parfois se dissimuler un problème nécessitant une prise en charge ciblée.