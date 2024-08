Menace d’une pénurie d’Amoxicilline cet hiver : les antibiotiques en danger ?

Cette mesure de l’ANSM est un pas dans la bonne direction pour garantir l’approvisionnement en amoxicilline pédiatrique. Cependant, il est essentiel d’évaluer régulièrement son efficacité et d’ajuster la stratégie en conséquence. Nous espérons que cette initiative permettra d’éviter les pénuries hivernales d’antibiotiques et de garantir un accès équitable à ces médicaments essentiels pour tous les enfants de France métropolitaine.

Cette nouvelle mesure d’approvisionnement est une stratégie préventive qui sera réévaluée à l’automne. Il est important de noter que cette initiative ne concerne que la France métropolitaine et ne s’étend pas aux départements et régions d’outre-mer.

En temps normal, les pharmacies s’approvisionnent dans 80% des cas auprès des grossistes répartiteurs, et dans 20% des cas directement auprès des fabricants. Néanmoins, durant l’été dernier, une inversion de ce flux a été constatée, conduisant à des tensions de distribution dès le début de la saison hivernale.

Dans une annonce récente, l’ Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a déclaré que les pharmacies devront désormais s’approvisionner exclusivement en amoxicilline pédiatrique via les grossistes répartiteurs. C’est une mesure stratégique pour garantir la disponibilité de cet antibiotique essentiel lors de la période hivernale.

