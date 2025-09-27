Mois de sensibilisation aux cancers du sang : un médecin explique symptômes et prises en charge

À l’occasion du mois de sensibilisation aux cancers du sang, un médecin détaille les principaux symptômes à surveiller et présente les différentes possibilités de prise en charge pour mieux accompagner les patients concernés par ces maladies souvent méconnues.

Tl;dr Détection précoce des cancers du sang essentielle.

Symptômes : fatigue, infections, ganglions enflés.

Traitements adaptés selon le type et le stade.

Le Mois de sensibilisation : une mobilisation pour les cancers du sang

Chaque année, septembre marque un temps fort pour les malades et leurs proches : le Mois de sensibilisation aux cancers du sang. Autour de cette campagne internationale, associations, hôpitaux et communautés se rassemblent pour informer le public sur la réalité complexe des maladies comme la leucémie, le lymphome ou encore le myélome. Des événements caritatifs, des témoignages partagés et des actions symboliques – comme porter du rouge – contribuent à briser le silence qui entoure ces pathologies.

Savoir reconnaître les signes d’alerte

Derrière le terme générique de « cancer du sang » se cache en fait un groupe de maladies touchant la moelle osseuse, le système lymphatique ou les cellules sanguines. Fatigue persistante, infections répétées, sueurs nocturnes, perte de poids inexpliquée ou gonflement des ganglions : autant de signaux qu’il convient de prendre au sérieux. On recense également d’autres symptômes moins connus comme :

Saignements prolongés ou inhabituels

Douleurs osseuses

Ecchymoses inexpliquées

Face à l’apparition durable de tels troubles, la vigilance s’impose ; seule une prise en charge rapide maximise les chances de réussite des traitements.

Facteurs de risque et diagnostic différencié

La recherche souligne plusieurs facteurs favorisant l’apparition d’un cancer hématologique : mutations génétiques, antécédents familiaux, déficits immunitaires, mais aussi tabagisme, obésité ou stress chronique. Certains traitements passés (chimiothérapie, radiothérapie), voire l’exposition à des substances chimiques, majorent également ce risque.

Pour distinguer précisément une leucémie, un lymphome ou un myélome multiple, plusieurs examens s’avèrent indispensables. Ainsi, une biopsie de la moelle osseuse détecte généralement la leucémie ; une biopsie ganglionnaire couplée à l’imagerie oriente vers le lymphome ; enfin, la recherche d’anomalies protéiques dans le sang ou l’urine guide vers un myélome.

L’importance du dépistage et les stratégies thérapeutiques actuelles

Reste que tout repose sur la détection précoce : bilans sanguins complets, frottis périphériques et imageries spécialisées permettent d’intervenir avant que la maladie ne progresse. Les options thérapeutiques varient selon la nature et l’évolution du cancer. On retrouve principalement :

Chimiothérapie

Immunothérapie

Thérapies ciblées

Greffe de cellules souches hématopoïétiques

Le choix du traitement dépendra du profil génétique du patient, de son âge ainsi que de ses antécédents médicaux. Pour nombre de patients concernés par ces maladies silencieuses, mais redoutables, chaque geste compte : s’informer pour mieux agir peut parfois changer une vie.