Morosil : Le complément minceur risqué promu sur TikTok, que faut-il savoir ?

Sur TikTok, une multitude d'utilisateurs louent les avantages du Morosil, un complément alimentaire connu pour favoriser une perte de poids rapide. Alors, le Morosil serait-il vraiment le secret d'une minceur express ?

Tl;dr Le Morosil, populaire sur TikTok, promet une perte de poids rapide.

Consommé sous forme de gummies ou de poudre, il provient de l’orange sanguine Moro.

L’UFC-Que Choisir souligne le manque de rigueur scientifique des études et les risques pour la santé.

La perte de poids grâce à ce produit reste relative et doit être complémentaire à une vie saine.

Le Morosil : phénomène TikTok aux promesses minceur

En vogue sur l’application TikTok, le Morosil est présenté comme un complément alimentaire miracle favorisant une perte de poids rapide. Cet ingrédient, extrait de l’orange sanguine Moro et consommé sous forme de gummies ou de poudre à diluer, est vanté pour ses propriétés coupe-faim, son action anti-graisse et son effet de ralentissement du vieillissement cutané.

Des allégations à prendre avec des pincettes

Cependant, « ces promesses relèvent plus du marketing que de la science », selon l’association UFC-Que Choisir. Elle met en garde contre le manque de rigueur scientifique des études présentées par le fabricant et les risques pour la santé liés à certaines substances ajoutées telles que la choline, l’extrait de noix de cola, le vinaigre de cidre et l’extrait de thé vert.

Les dangers potentiels du Morosil

Le Morosil pourrait provoquer « des troubles digestifs et des réactions allergiques », et aggraver les symptômes de la dépression ou de la maladie de Parkinson. L’association rappelle que ce complément alimentaire n’est pas recommandé pour tout le monde, notamment pour les personnes souffrant de troubles thyroïdiens ou sous traitement anticoagulant.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Un complément alimentaire, pas un remède miracle

Enfin, bien que certains actifs du Morosil puissent faciliter la perte de poids, cette dernière reste complémentaire à une alimentation saine et à la pratique régulière d’une activité physique.