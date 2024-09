Nouveaux pictogrammes « grossesse » à venir sur les boîtes de médicaments ?

Actuellement, un comité d'experts travaille sur la révision des pictogrammes pour les femmes enceintes, avec pour but d'améliorer l'information sur les risques des médicaments pendant la grossesse et la sécurité des patientes. Dès jeudi, vos opinions sont les bienvenues. Qu'en pensez-vous ?

Au coeur du débat : la sécurité des femmes enceintes

Faisant écho à une préoccupation grandissante, un comité d’experts est en train de réviser les pictogrammes destinés aux femmes enceintes. Le but ultime de cette démarche est de renforcer l’information sur les risques potentiels liés à la prise de médicaments durant la grossesse, contribuant ainsi à la sécurité des patientes. « Le public est invité à s’exprimer dès ce jeudi sur la question », annonce le comité.

Un besoin d’évolution

Depuis 2017, les boîtes de médicaments françaises présentent des pictogrammes visant à avertir les futures mères des dangers possibles de certains traitements pour leur bébé. Sept ans après leur introduction, professionnels de santé et associations ont jugé ces symboles insuffisants. Face à cette réalité, le comité d’experts s’est réuni dès janvier 2023 pour envisager une évolution de ces pictogrammes afin de mieux informer les femmes enceintes.

Refonte des pictogrammes et enjeux de santé publique

Le comité scientifique temporaire (CST) a soulevé des préoccupations quant à la clarté et à la précision des symboles actuels. Les experts ont suggéré la mise en place de nouveaux critères d’attribution des pictogrammes, y compris l’élargissement des risques pris en compte pour inclure les troubles neurodéveloppementaux et les risques de fausses couches, en plus des risques tératogènes déjà considérés.

