Où frappe le plus fort la résurgence de Covid-19 ?

Bien que les indicateurs de Santé Publique France signalent une stabilisation ou une baisse de la présence du Covid-19 depuis l'automne, certaines régions métropolitaines, comme le Grand-Est, la Bourgogne Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes, sont plus affectées. Quelles pourraient être les raisons de cette disparité régionale?

Tl;dr Les indicateurs de Santé Publique France montrent une stabilisation ou une diminution du Covid-19.

Les régions les plus touchées sont le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l’Auvergne-Rhône-Alpes.

La présence d’un nouveau variant, le JN.1, explique la recrudescence du virus.

La saison froide et humide favorise la persistance du virus.

Une situation contrastée sur le territoire français

D’après les indicateurs de Santé Publique France, le Covid-19 montre des signes de stabilisation voire de recul depuis l’automne débutant. Cependant, cette tendance générale masque des disparités régionales. En effet, si le virus perd du terrain à l’échelle nationale, certaines régions métropolitaines restent fortement touchées.

Les régions les plus affectées par le Covid-19

Le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l’Auvergne-Rhône-Alpes sont les régions où le virus continue de circuler activement. Le Grand-Est est la plus touchée avec un taux d’incidence de 55,09 pour 100 000 habitants, largement au-dessus de la moyenne nationale (21,49). La Bourgogne-Franche-Comté (33,14) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (27,74) suivent, avec des taux d’incidence également supérieurs à la moyenne nationale.

Le rôle du nouveau variant JN.1 et des conditions climatiques

Le retour en force du virus s’explique notamment par l’apparition d’un nouveau variant, le JN.1, mutation du variant Pirola. Selon François Bailloux, directeur de l’Institut de génétique de Londres, le Covid-19 est un virus de type enveloppé, peu résistant aux UV, mais qui reste plus longtemps en l’air et est donc plus infectieux lorsqu’il fait froid et humide. De plus, l’automne et l’hiver, périodes où les personnes aèrent moins les espaces intérieurs, favorisent la persistance du virus.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

L’avis de la rédaction Il est crucial de rester prudent et de maintenir les gestes barrières, malgré l’arrivée des beaux jours. L’apparition de nouveaux variants rappelle que le Covid-19 est un virus complexe et en constante évolution. Ainsi, la vigilance reste de mise, en particulier dans les régions les plus touchées.