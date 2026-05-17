Passionné de musculation, victime de deux crises cardiaques majeures, révèle les signes qu’il a négligés

Passionné de musculation, un homme ayant survécu à deux crises cardiaques majeures du type « Widowmaker » met en garde contre les deux signes avant-coureurs qu’il a négligés pendant des mois, malgré son mode de vie actif.

Tl;dr Un chef sportif survit à deux crises cardiaques majeures.

Les symptômes précurseurs ont été négligés pendant des mois.

Le taux de survie à ce type d’attaque est très faible.

Une vie saine bouleversée par un incident rare

À première vue, rien ne prédestinait Ryan Mickleburg, chef cuisinier originaire de Manchester et adepte invétéré de fitness, à vivre une expérience aussi brutale. Cet homme de 33 ans, passionné de marathons et de compétitions sportives, n’imaginait pas que son engagement pour la santé deviendrait un jour le théâtre d’un double épisode cardiaque qualifié par les spécialistes de « widowmaker ». Pourtant, en mars dernier, alors qu’il soulevait 100 kg lors d’une séance collective, tout a basculé.

Des signes avant-coureurs ignorés

Avant cet événement dramatique, Ryan Mickleburg reconnaît aujourd’hui avoir négligé certains signaux inquiétants : engourdissements du côté gauche du corps et douleurs thoraciques s’étaient installés depuis plusieurs semaines. « Cela revenait sans cesse pendant deux à trois mois. Je pensais simplement qu’il s’agissait d’un nerf coincé ou des conséquences de l’entraînement intensif », confie-t-il avec le recul. Pourtant, ces symptômes annonçaient déjà une obstruction sérieuse au niveau de l’artère la plus importante du cœur.

Comprendre l’infarctus du « widowmaker »

Selon les cardiologues de la Cleveland Clinic, le terme « widowmaker » désigne une crise cardiaque résultant du blocage complet de l’artère descendante antérieure gauche — responsable d’environ 50% de l’apport sanguin au muscle cardiaque. Privé soudainement d’oxygène, le cœur risque la nécrose rapide. Ce type d’accident laisse peu de place à la survie : seuls 10% des victimes s’en sortent.

Les manifestations principales sont :

Douleurs thoraciques persistantes et irradiantes

Difficultés respiratoires, vertiges ou fatigue intense

Malaise diffus pouvant toucher bras, nuque ou dos

Ce jour-là, alors que sa mère Patricia le transporte en urgence à l’hôpital, le cœur de Ryan atteint une fréquence alarmante — jusqu’à 225 battements par minute — nécessitant une prise en charge immédiate par les équipes médicales.

Pronostic et convalescence après un tel choc

Après un épisode aussi grave, les spécialistes estiment qu’il faut prévoir environ huit semaines pour retrouver un rythme normal. Cependant, chaque patient réagit différemment : certains reprennent leur activité professionnelle après seulement deux semaines quand d’autres ont besoin de plusieurs mois pour se remettre complètement.

Ce témoignage souligne combien même les profils sportifs et jeunes ne sont pas épargnés par ce type d’accident cardiovasculaire rare, mais redoutable. Au fond, il invite chacun à rester attentif aux signaux inhabituels envoyés par son corps — surtout lorsque la santé semblait jusque-là aller de soi.