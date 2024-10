Pour une lecture précise de la tension artérielle, positionnez votre bras ainsi

Découvrez comment positionner correctement votre bras pour une lecture précise de votre tension artérielle !

Une étude publiée dans la revue JAMA Internal Medicine révèle que la position de votre bras lors de la mesure de votre tension artérielle peut entraîner des lectures erronées.

Impact de la position du bras sur la mesure de la tension

Il est courant que les gens reposent leur bras sur leur cuisse ou le laissent pendre à leur côté pendant un contrôle de la tension artérielle. Cependant, l’étude met en garde que cela peut entraîner des lectures « nettement plus élevées » par rapport à la position recommandée : reposer le bras sur une table avec le brassard au niveau du cœur. Lawrence Appel, co-auteur de l’étude et professeur de médecine à l’Université Johns Hopkins, affirme que « les lectures inexactes de la tension artérielle ont tendance à être supérieures à la réalité, ce qui peut conduire à un surdiagnostic et à des médications supplémentaires qui pourraient ne pas être nécessaires ».

La gravité : un facteur déterminant

La différence dans les lectures de la tension artérielle peut être due en partie à la façon dont la gravité influence le flux sanguin. Kevin O. Hwang, professeur de médecine interne à la McGovern Medical School à l’UTHealth Houston, explique que lorsque le bras est plus bas que le niveau du cœur, la gravité tire plus de sang dans la zone où le brassard est placé. « Le sang se concentre plus lourdement dans les veines, et les vaisseaux sanguins se contractent plus fort. Tout cela conduit à des lectures faussement élevées de la tension artérielle », déclare Hwang.

Autres facteurs pouvant affecter la lecture de la tension

D’autres facteurs peuvent également influencer les lectures de la tension artérielle. Par exemple, le bruit de fond et le bavardage, l’anxiété, une vessie pleine, ou même le stress de se trouver dans un cabinet médical peuvent tous contribuer à une lecture plus élevée que la normale. De plus, une taille de brassard inadaptée peut également affecter les lectures. « Les personnes en surpoids ont des bras plus larges et ont besoin d’une taille de brassard plus grande que la normale », explique Appel, « et les personnes de faible poids ont des bras plus minces et ont besoin d’une taille de brassard plus petite que la normale ».

L’importance d’une mesure précise de la tension artérielle

Des lectures précises de la tension artérielle sont cruciales pour un diagnostic et un traitement appropriés. Si la tension artérielle est faussement élevée en raison d’erreurs de mesure, les médecins pourraient prescrire plus de médicaments pour la tension artérielle que nécessaire, ce qui peut entraîner des effets secondaires inutiles. De plus, des lectures inexactes de la tension artérielle peuvent également amener les médecins à manquer un diagnostic, retardant ainsi le traitement de l’hypertension. « Nous voulons nous assurer de traiter les personnes pour la bonne condition au bon moment », conclut Amin.