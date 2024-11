Pourquoi consommer doucement des boissons sucrées est une idée judicieuse

Pourquoi savourer doucement (et non pas boire rapidement) les boissons sucrées est une idée judicieuse.

Tl;dr Shalini Passi, collectionneuse d’art, préfère siroter ses boissons.

Boire avec une paille peut réduire les risques de problèmes dentaires.

Le fait de siroter aide à réguler la consommation de sucre.

Shalini Passi : une consommation de boissons atypique

Si vous êtes un amateur de la série à succès « Fabulous Lives of Bollywood Wives », vous n’avez sûrement pas manqué d’apercevoir Shalini Passi. Cette collectionneuse d’art basée à Delhi, connue pour son glamour à toute épreuve, a dévoilé une facette surprenante de ses habitudes de consommation. À 48 ans, elle a révélé qu’elle préfère siroter ses boissons, qu’elles soient alcoolisées ou sucrées, plutôt que de les boire directement.

Une pratique sous le feu des projecteurs

Cette façon de consommer ses boissons n’a pas manqué d’être soulignée par certains experts de la santé sur les réseaux sociaux. Il est donc pertinent de se pencher sur cette pratique et de comprendre si elle est bénéfique pour la santé.

Des bienfaits pour la santé bucco-dentaire

Il est bien connu que les boissons sucrées sont une cause majeure de caries dentaires et de problèmes de santé bucco-dentaire. Les sucres qu’elles contiennent interagissent avec les bactéries de la bouche pour produire des acides qui attaquent l’émail des dents. C’est là que le fait de « siroter » entre en jeu. En effet, boire des boissons sucrées à l’aide d’une paille offre certains avantages pour la santé bucco-dentaire. Cela permet de limiter le contact du fluide avec les dents et l’émail, réduisant ainsi les risques de caries et d’érosion de l’émail.

Un contrôle de la consommation de sucre

Lorsque vous prenez une gorgée de votre boisson sucrée, vous pouvez réguler la quantité de liquide qui reste dans votre bouche à un moment donné. Plus la gorgée est petite et rapide, moins le sucre a l’opportunité de rester en contact avec vos dents et de se convertir en acide. De plus, le fait de siroter une boisson sucrée incite à ralentir et à être plus conscient de la quantité consommée. Cela peut aider à faire de meilleurs choix, comme savoir quand on a assez bu ou diluer sa boisson sucrée avec de l’eau. Cette pratique permet également de mieux contrôler sa consommation totale de sucre et d’aider à de meilleurs choix alimentaires.