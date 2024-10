Pourquoi la collecte nationale de gamètes de ce mercredi est-elle vitale ?

L'Agence de la biomédecine organise une collecte nationale de gamètes du mercredi jusqu'au 11 octobre 2024 en réponse à la hausse des demandes de dons pour la procréation médicalement assistée (PMA) et à la pénurie de donneurs. Serez-vous l'un des généreux donateurs ?

Une réponse nationale à l’augmentation des demandes de PMA

Face à une nette augmentation des demandes de procréation médicalement assistée (PMA), et face à une offre de donneurs insuffisante, l’Agence de la biomédecine organise une collecte nationale de gamètes. Cette initiative, qui se tiendra du mercredi 18 septembre au 11 octobre 2024, se veut être une réponse proactive à une problématique de santé publique grandissante.

Voyage à travers la France pour recruter des donneurs

Dix villes françaises, dix dates clés. Un bus sillonnera l’Hexagone, passant par des villes comme Caen, Rennes, Nantes, Bondy, etc., dans le but de recruter de nouveaux donneurs. Dans chaque ville, le bus restera stationné toute une journée, de 10h à 18h, dans un lieu à forte fréquentation. Il sera entouré de professionnels de santé, d’anciens donneurs et de représentants d’associations, prêts à sensibiliser le public et à répondre à leurs questions sur le don de gamètes.

Des activités pour comprendre et sensibiliser

Les passants pourront également profiter de jeux et activités éducatives pour comprendre l’importance et les enjeux du don de gamètes. Ces activités viseront à mettre en lumière l’urgence et la nécessité de donner pour les personnes en attente d’une PMA.

Le besoin d’une diversité de donneurs

Mais la quantité n’est pas le seul enjeu. Il est aussi nécessaire de diversifier les profils de donneurs, pour permettre à chacun d’avoir un enfant qui lui ressemble. Ainsi, malgré les 18 millions de personnes potentiellement éligibles au don de gamètes en France, seuls 1.600 franchissent le pas chaque année.