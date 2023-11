Première en France : une femme pourrait retrouver la parole grâce à une greffe de larynx

Les Hospices Civils de Lyon ont annoncé le 14 novembre avoir réussi la première greffe de larynx du pays les 2 et 3 septembre, permettant potentiellement à une femme de 49 ans de retrouver la parole. Comment cette intervention pourrait-elle changer sa vie ?

Une avancée médicale majeure a été réalisée à Lyon au début du mois de septembre. Les Hospices civils de Lyon ont annoncé la première greffe de larynx en France. Cette opération pourrait permettre à la patiente, une femme de 49 ans, de parler à nouveau, un espoir immense après avoir perdu l’usage de la parole il y a près de vingt ans.

Selon les informations relayées par les Hospices civils de Lyon, cette opération a nécessité une équipe de dix chirurgiens et a duré au total 27 heures. Cette prouesse médicale est le fruit de “dix ans de travail et de recherches”, comme l’a souligné l’hôpital.

Les hôpitaux de Lyon sont reconnus pour leur expertise dans le domaine des greffes. En effet, ils ont déjà réussi la première greffe mondiale d’une main en 1998, et des deux mains en 2000. Ces interventions avaient été réalisées par le professeur Jean-Michel Dubernard, un des pionniers de la transplantation, décédé en 2021.

L’avis de la rédaction

Cette première greffe de larynx en France est une véritable prouesse médicale qui donne de l’espoir à de nombreux patients. Elle illustre le remarquable travail de nos chercheurs et chirurgiens français, et confirme la position de Lyon en tant que centre d’excellence dans le domaine des greffes. Chaque avancée dans ce domaine est un pas de plus vers un avenir où la perte de certaines fonctions vitales ne sera plus une fatalité.