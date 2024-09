Prévenir les taches de vieillesse : les clés du succès.

Généralement, elles apparaissent à partir de 40 ans, mais une exposition excessive au soleil peut les provoquer plus tôt. Quels sont les moyens de prévenir leur apparition ?

Tl;dr Les taches brunes, souvent dues à l’âge et à l’exposition au soleil, apparaissent généralement dès 40 ans.

Elles sont inoffensives mais peuvent être considérées comme inesthétiques, notamment dans les pays asiatiques où des mesures préventives sont prises.

La prévention et l’utilisation de produits éclaircissants peuvent aider à traiter ces taches.

Des techniques comme la cryothérapie et le laser pigmentaire peuvent être utilisées pour les éliminer.

Les taches brunes : un phénomène de vieillissement

Les taches brunes, communément désignées sous les appellations « fleurs de cimetière », taches solaires ou taches de vieillesse, sont des signes d’hyperpigmentation cutanée. Ces petites taches marron apparaissent le plus souvent sur les zones les plus exposées au soleil, comme le visage, le décolleté et les mains. Elles sont particulièrement visibles sur les peaux claires. Ce phénomène de pigmentation est lié à l’âge et au temps passé au soleil, survenant généralement à partir de 40 ans, voire plus tôt en cas d’exposition prolongée au soleil ou aux rayons UV artificiels.

Perception et prévention

Bien que ces taches soient totalement inoffensives, elles peuvent être perçues comme inesthétiques. « Dans les pays asiatiques, l’apparition de taches qui traduisent le vieillissement cutané sont vécues comme un fléau relationnel. Les hommes et les femmes se couvrent avec des gants, s’ornent de chapeaux à larges rebords, ils portent des masques pour éviter la pollution mais aussi pour éviter que leur peau brûle au soleil », informe le docteur Marc Perrussel, dermatologue. La prévention par le port de vêtements couvrants, l’application d’un écran solaire toute l’année et l’évitement des expositions prolongées au soleil, s’avère donc être le meilleur traitement.

Des solutions post-apparition

Lorsque le mal est déjà fait, des solutions existent. Parmi elles, des produits cosmétiques et sérums antitaches peuvent être utilisés. « Ces produits dépigmentants sont dotés d’actifs éclaircissants qui permettent d’atténuer l’intensité de la pigmentation des taches », explique le spécialiste. Des techniques plus avancées, comme la cryothérapie et le laser pigmentaire, peuvent également être proposées pour détruire les lésions et favoriser une restructuration épidermique plus jeune.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter